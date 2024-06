Ngân hàng, công ty tài chính tung giải pháp mới, ngăn thủ đoạn lừa đảo

Ngày 19-6, Công ty Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT) cho biết đã đạt chứng nhận bảo mật PCI DSS 4.0 Level 1, được trao bởi Công ty TNHH FPT IS (FPT IS) - đơn vị được ủy quyền đánh giá chứng nhận tuân thủ PCI DSS hàng đầu tại Việt Nam.



Đây là cấp độ cao nhất về tuân thủ bảo mật dữ liệu thẻ, cung cấp sự bảo vệ tối ưu cho dữ liệu khách hàng thông qua các biện pháp và giao thức bảo mật mới nhất. Đồng thời, giảm thiểu rủi ro gian lận và truy cập trái phép trong giao dịch thẻ, bao gồm giao dịch trực tuyến và giao dịch tại các địa điểm vật lý.

Theo FE CREDIT, bảo mật dữ liệu luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người dùng Việt Nam. Việc áp dụng tiêu chuẩn PCI DSS 4.0 LeveSl 1 là một bước quan trọng trong quá trình cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tài chính tiêu dùng an toàn.

Thống kê đến tháng 5-2024, công ty tài chính này đã phát hành hơn 4 triệu thẻ tín dụng. Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng đạt chứng nhận PCI DSS 4.0 Level 1 đồng nghĩa với việc tăng cường bảo mật, giảm rủi ro gian lận và truy cập trái phép.

Nhiều giải pháp nâng cao bảo mật nhằm hạn chế tối đa tinh trạng gian lận, lừa đảo của tội phạm công nghệ

Tại lễ trao Chứng chỉ Bảo mật Quốc tế PCI DSS 4.0 Level 1 giữa FPT IS và FE CREDIT, ông Yasuhiko Imai, Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên FE CREDIT, cho hay Chính phủ Việt Nam đang khuyến khích xu hướng giao dịch không dùng tiền mặt. Việc đạt được chứng nhận trên không chỉ bảo vệ sự an toàn của khách hàng mà còn hỗ trợ quá trình chuyển đổi thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Phan Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Phát triển Kinh doanh FPT IS, nhận định vấn đề an toàn thông tin trở thành yếu tố then chốt, mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Theo ghi nhận từ cổng Cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam, có tới 76% các vụ lừa đảo liên quan đến lừa đảo tài chính. Do đó, vấn đề an toàn trong giao dịch thẻ sẽ giúp giảm thiểu tỉ lệ lừa đảo.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy cùng với việc liên tục cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, các ngân hàng, công ty tài chính cũng tăng cường đầu tư về bảo mật, công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro lừa đảo.

Ngân hàng Quân Đội (MB) cho biết vừa triển khai tính năng nhận diện thông tin tài khoản lừa đảo một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp khách hàng thêm an tâm khi chuyển tiền.

Theo đó, khi thao tác chuyển tiền, khách hàng sẽ nhận được cảnh báo trong trường hợp người nhận là tài khoản lừa đảo. Tính năng này cho phép khách hàng dễ dàng chặn các giao dịch lạ, nghi ngờ, giúp bảo vệ an toàn tài khoản và tài sản của mình.

MB triển khai tính năng mới cảnh báo tài khoản thụ hưởng nằm trong danh sách được xác định là tài khoản lừa đảo, tránh rủi ro mất tiền oan cho khách hàng

Để tăng cường bảo mật, từ ngày 1-7, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán phải xác thực sinh trắc học (khuôn mặt) với giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng trở lên hoặc tổng giá trị giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng.

BIDV, Techcombank, TPBank, HDBank, Eximbank... đang tích cực thu thập dữ liệu sinh trắc học của khách hàng; làm sạch dữ liệu, loại bỏ các tài khoản không chính chủ để tăng cường bảo mật đi cùng với đầu tư công nghệ.