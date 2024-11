Ngân hàng của Nhật sốt ruột, muốn "chốt sớm" thương vụ mua SHBFinance

Ngày 5-11, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) công bố nghị quyết thông qua việc bán/chuyển nhượng vốn tại Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance) cho đối tác.

Nghị quyết được thông qua sau khi Ngân hàng TNHH Đại chúng Ayudhya (Krungsri) - thành viên Tập đoàn MUFG (Nhật Bản) có đề nghị với SHB về việc muốn mua trước hạn 50% vốn điều lệ còn lại của SHBFinance.

Trước đó, tháng 8-2021, SHB và Krungsri đã ký hợp đồng chuyển nhượng 100% vốn điều lệ công ty tài chính theo hai giai đoạn.

SHB đã ký hợp đồng chuyển nhượng 100% vốn điều lệ công ty tài chính SHBFinance cho và ngân hàng Krungsri



Trong giai đoạn 2 này, SHB sẽ chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại tại SHBFinance. Thương vụ này được cho là sẽ mang lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho SHB.

Thởi gian quan, thị trường cho vay tiêu dùng của Việt Nam chứng kiến nhiều thương vụ mua bán sáp nhập giữa các tập đoàn nước ngoài với công ty trong nước.

Gần đây nhất, Tập đoàn Home Credit đã ký thỏa thuận khung có điều kiện để chuyển nhượng 100% phần vốn góp trong Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam cho The Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB), thành viên của SCBX, Thái Lan. Theo công bố, thương vụ này trị giá khoảng 800 triệu euro (xấp xỉ 22.000 tỉ đồng). Quá trình chuyển giao dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2025.

SCB là ngân hàng lâu đời nhất ở Thái Lan, tổng tài sản đứng thứ 4 tại nước này. SCBX - công ty mẹ của SCB - cũng là một trong những tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu tại Thái Lan.

Hồi cuối năm 2023, Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) cũng ký hợp đồng bán toàn bộ vốn góp tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF) cho AEON Financial Service Co., Ltd. - thành viên của AEON Group - tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản. Thương vụ được công bố có giá trị 4.300 tỉ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế lũy kế của SHB đạt 9.048 tỉ đồng, thực hiện 80% kế hoạch năm.