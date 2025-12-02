Ngân hàng lớn cũng vào cuộc tăng lãi suất tiết kiệm

Trong biểu lãi suất huy động mới nhất áp dụng từ đầu tháng 12-2025, Ngân hàng Quân Đội (MB) điều chỉnh tăng một loạt kỳ hạn thêm khoảng 0,3 điểm % so với tháng trước.

Theo đó, khách gửi kỳ hạn 2 tháng 3,6%; kỳ hạn 3-5 tháng 3,9%; kỳ hạn 5-11 tháng là 4,5%. Với kỳ hạn gửi dài trên 24 tháng, lãi suất huy động của MB lần đầu chạm mốc 6%/năm. Các kỳ hạn này tăng 0,3 điểm % so với tháng trước.

MB điều chỉnh lãi suất tăng cao nhất là các kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng, tăng 0,55 điểm % lên tối đa 5,2%/năm. MB là ngân hàng thương mại mới nhất nhập cuộc tăng lãi suất thời gian qua.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ tháng 10 tới nay, một loạt ngân hàng đã tăng lãi suất gửi tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn, từ Nam A Bank, Techcombank, Vikki Bank, Cake by VPBank, BVBank, NCB, OCB, LPBank, Kienlongbank…

Lãi suất huy động tăng tiếp

Nhiều ngân hàng khác nếu không tăng lãi suất cũng chạy đua triển khai chương trình khuyến mãi tặng quà, trúng thưởng để thu hút dòng tiền rỗi từ dân cư.

Điển hình như Sacombank vừa triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt với hàng loạt khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp xuyên suốt tháng 12-2025.

Khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng tại quầy với số dư từ 5 tỉ đồng sẽ được cộng thêm 0,34 điểm % lãi suất.

Sacombank cũng dành tặng 340 voucher vé máy bay trị giá 6 triệu đồng cho 340 khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng với số dư lũy kế cao nhất (tối thiểu 10 tỉ đồng).

VPBank cũng vừa triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc, từ nay đến 28-2-2026. Khách hàng có cơ hội nhận hàng ngàn phần quà giá trị khi tham gia sản phẩm Super Sinh lời Premier (sản phẩm trên ứng dụng VPBank NEO). Chỉ cần một lần đăng ký, khách hàng có thể nhận khoản sinh lời vượt trội với lợi suất lên tới 4,5%/năm, cùng cơ hội quay số may mắn với tổng giá trị quà tặng lên tới 3,7 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhận định một số ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động, dù quy mô tăng không lớn so với tuần trước. Bên cạnh nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ dẫn dắt đà tăng, đã bắt đầu xuất hiện một ngân hàng thuộc nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh tăng lãi suất huy động.