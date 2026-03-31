Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm về lãi suất

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Các ngân hàng phải tuân thủ quy định về lãi suất tiền gửi; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm về lãi suất

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các khu vực về việc thực hiện các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất. 

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tập trung triển khai một số nhiệm vụ ổn định mặt bằng lãi suất thị trường. Các tổ chức tín dụng cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc tại Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2026 nhằm góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm ổn định và an toàn hệ thống.

Các tổ chức tín dụng tập trung triển khai các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất, góp phần ổn định thị trường tiền tệ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất (niêm yết lãi suất tiền gửi, lãi suất tiền gửi tối đa...); tăng cường hoạt động kiểm soát, kiểm tra nội bộ; chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm về lãi suất.

Các tổ chức tín dụng tiếp tục công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử để khách hàng, người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Lãi suất tăng nhanh 2026: Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xử lý vi phạm lãi suất - Ảnh 2.

Mặt bằng lãi suất tăng nhanh gần đây

Các ngân hàng cần cân đối nguồn vốn - sử dụng vốn, bảo đảm thanh khoản và khả năng chi trả; không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế; bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các khu vực cần chỉ đạo tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định mặt bằng lãi suất; tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) để khách hàng thuận lợi trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

"Tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay trên địa bàn; tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định về chính sách lãi suất; phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước những vấn đề vượt thẩm quyền" - văn bản của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của tổ chức tín dụng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi và cho vay.

Văn bản của Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động tăng nhanh thời gian qua. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khách gửi lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng hiện tại có thể hưởng lãi suất 7-8%/năm cho kỳ hạn trên 6 tháng; lãi suất 8-9%/năm cho kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên (bao gồm các chương trình ưu đãi, khuyến mại và tùy từng nhóm khách hàng…).

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, từ sau Tết Nguyên đán 2026 tới nay, cuộc đua huy động vốn giữa các ngân hàng ngày càng "nóng" cả về quy mô lẫn cường độ. Trong tháng 3-2026, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại các ngân hàng thương mại dao động từ 2,9% đến 7%/năm đối với khách hàng cá nhân gửi tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ.


