Kinh tế

Thêm ngân hàng tăng lãi suất, có 350 triệu đồng, gửi tiết kiệm nhận lãi bao nhiêu?

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng tại nhiều ngân hàng vượt xa mốc 6%/năm giúp khoản tiền lãi khách hàng nhận về tăng đáng kể so với trước.

Lãi suất ngân hàng tăng tốc trong tháng 3

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) vừa công bố điều chỉnh tăng lãi suất từ tuần này, với mức tăng khoảng 0,2 – 0,35 điểm % so với trước.

Cụ thể, BVBank tăng mạnh lãi suất ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Khách gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6–11 tháng được hưởng lãi suất 6,6%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6,8%/năm; từ 15 tháng trở lên lãi suất vượt 7,2%/năm.

Tại Vikki Bank, lãi suất từ 6 tháng trở lên ở mức 6,4%/năm. Đáng chú ý, mức cao nhất tại ngân hàng này lên tới 8,4%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 999 tỉ đồng, nhận lãi cuối kỳ và không kèm các chương trình khuyến mãi khác.

Một ngân hàng số khác là Cake by VPBank cũng áp dụng lãi suất 7,7%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng và lên tới 7,9%/năm nếu gửi từ 10 tháng trở lên.

Theo ghi nhận, trong tháng 3, hàng loạt ngân hàng thương mại như Techcombank, VPBank, MB Bank, SHB, Sacombank… tiếp tục tăng lãi suất huy động. Thậm chí, một số ngân hàng như PG Bank đã đưa lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng vượt 7%/năm.

Lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tăng nhanh ở nhiều ngân hàng

Người dân chuyển hướng gửi tiết kiệm

Trước mặt bằng lãi suất tăng nhanh, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang gửi tiết kiệm thay vì đầu tư vào vàng hay chứng khoán.

Chị Hoàng Hải (TPHCM) cho biết vừa bán 2 lượng vàng miếng SJC tích lũy nhiều năm để chuyển sang gửi tiết kiệm. “Nhân viên ngân hàng tư vấn nếu gửi 350 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 6,6%/năm, khi tất toán tôi nhận được khoảng 11,55 triệu đồng tiền lãi” - chị Hải chia sẻ.

Không riêng chị Hải, nhiều người cũng lựa chọn kênh tiết kiệm trong bối cảnh giá vàng và chứng khoán biến động mạnh thời gian gần đây.

Lãi suất gửi tiết kiệm tại Cake by VPBank

Vì sao lãi suất tăng?

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, từ sau Tết Nguyên đán, cuộc đua huy động vốn giữa các ngân hàng ngày càng “nóng” cả về quy mô lẫn cường độ. Trong tháng 3-2026, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại các ngân hàng thương mại dao động từ 2,9% đến 7%/năm đối với khách hàng cá nhân gửi tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ.

Một trong những nguyên nhân khiến lãi suất tăng là do chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn vẫn lớn. Tính đến hết tháng 2, tín dụng tăng 1,4% trong khi huy động vốn chỉ tăng 0,36% so với cuối năm trước.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Huy, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, cho rằng xu hướng tăng lãi suất hiện nay không hoàn toàn xuất phát từ nội tại nền kinh tế mà còn chịu tác động lớn từ yếu tố bên ngoài.

Theo ông Huy, lãi suất đang bị chi phối bởi diễn biến xung đột tại Trung Đông và giá dầu. Nếu giá dầu Brent duy trì trên 85 USD/thùng, dư địa điều hành chính sách tiền tệ sẽ bị thu hẹp; nếu vượt 100 USD/thùng, dư địa gần như không còn.

“Trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng, cơ quan điều hành sẽ thận trọng hơn với các chính sách nới lỏng, khiến lãi suất khó giảm trong ngắn hạn. Với điều kiện hiện tại, lãi suất nhiều khả năng duy trì ở mức cao ít nhất đến cuối quý II, thậm chí sang đầu quý III mới có tín hiệu ổn định” - ông Huy nhận định.

Tin liên quan

Lãi suất tiền gửi tại Techcombank ngày 24-3: Gửi 1 tỉ đồng trong 11 tháng, nhận lãi bao nhiêu?

(NLĐO) – Ngân hàng này lưu ý một số khách hàng đáp ứng điều kiện nhất định có thể được áp dụng mức lãi suất cao hơn so với biểu niêm yết

Chu kỳ lãi suất cao sẽ khó kéo dài?

(NLĐO) - Theo OneHousing, lãi suất cao chỉ mang tính chu kỳ, bất động sản vẫn là kênh tích lũy dài hạn và lãi suất có thể hạ nhiệt từ giữa năm 2026.

Lãi suất tiết kiệm tại Vietbank ngày 23-3: Gửi 500 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

(NLĐO) - Gửi tiết kiệm tại Vietbank, người dân nhận được lãi suất cao nhất 7,8%/năm.

