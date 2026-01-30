Một doanh nghiệp tiên phong bán bạc trực tiếp qua nền tảng ngân hàng số

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một doanh nghiệp tiên phong bán bạc trực tiếp qua nền tảng ngân hàng số

Thái Phương, Video: Lam Giang

(NLĐO) – Giữa "cơn sốt" giá bạc, nhiều người phải đặt mua bạc từ 4-6 tháng, một công ty bắt tay với ngân hàng cho khách mua bạc trên app, nhận ngay

Chiều 30-1, giá bạc thế giới giảm tiếp về 106 USD/ounce, mất tổng cộng 7,7% chỉ trong một phiên. Giá bạc lao dốc sau khi liên tục lập đỉnh mới, mốc cao nhất lên tới 121 USD/ounce trong ngày hôm qua.

TIN LIÊN QUAN

Kim loại quý đi xuống kéo giá bạc trong nước cũng rớt mạnh. Hiện giá bạc miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) mua vào 4,3 triệu đồng/lượng, bán ra 4,41 triệu đồng/lượng, mất gần 300.000 đồng so với hôm qua. Giá bạc bán ra tại Tập đoàn Phú Quý là 4,12 triệu đồng/lượng. trong khi tại Công ty kim loại quý Ancarat chỉ còn 4,09 triệu đồng/lượng.

Dù giá bạc rớt mạnh, nhu cầu mua vào của người dân vẫn cao. Tại nhiều cửa hàng của các thương hiệu bạc ở TPHCM và Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khách tới hỏi mua bạc rất đông. Có điều, khách vẫn chủ yếu đặt bạc thanh toán trước, nhận hàng sau 5-6 tháng; một số cửa hàng thông báo tạm ngừng nhận hàng đặt trước do quá tải.

Chia sẻ của ông Nguyễn Trung Anh tại lễ ký kết với BIDV chi nhánh Sài Gòn

Một công ty "chơi lớn" cho đặt mua bạc trên app ngân hàng, nhận bạc ngay - Ảnh 1.

Khách mua bạc trên app BIDV SmartBanking có thể nhận bạc ngay, thay vì chờ vài tháng như các phương thức đặt hàng khác

Trong bối cảnh ngày, BIDV chi nhánh Sài Gòn hợp tác cùng Công ty Ancarat triển khai tính năng mua bạc miếng, bạc thỏi Ancarat 99,9% và thanh toán trên ứng dụng (app) BIDV SmartBanking, giúp khách hàng sở hữu và tích lũy kim loại quý này một cách tiện lợi và an toàn.

Ông Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Công ty Ancarat, cho biết từ ngày 2-2, khách hàng của BIDV có thể đặt mua bạc miếng và bạc thỏi chính hãng Ancarat và thực hiện toán trực tiếp ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking để sở hữu các sản phẩm bạc giới hạn và độc bản. Danh mục sản phẩm phong phú đáp ứng mọi nhu cầu, từ bạc tích trữ (dạng miếng, thỏi) đến các sản phẩm bạc mỹ nghệ tinh xảo, quà tặng ý nghĩa.

"Đặc biệt, khách hàng mua bạc có thể lựa chọn nhận hàng giao ngay đến địa chỉ của khách hàng hoặc khách hàng lựa chọn nhận tại cửa hàng. Thậm chí, khách có thể ngồi tại cửa hàng của Ancarat, đặt bạc trên app BIDV và nhận bạc ngay sau đó. Ancarat trở thành đơn vị đầu tiên triển khai mô hình này cùng BIDV trên BIDV SmartBanking" – ông Trung Anh nói.

Trong khi đó, ông Hồ Duy Long, Giám đốc BIDV Sài Gòn, thông tin việc hợp tác cùng Ancarat nằm trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái số của BIDV, hướng đến việc cung cấp các giải pháp tài chính – đầu tư đa dạng, an toàn và thuận tiện cho khách hàng. Tính năng mua bạc trực tuyến trên BIDV SmartBanking sẽ mang lại thêm lựa chọn tích sản hiệu quả, phù hợp với xu hướng thanh toán không tiền mặt hiện nay.

Một công ty "chơi lớn" cho đặt mua bạc trên app ngân hàng, nhận bạc ngay - Ảnh 2.

Bảng giá bạc tại Ancarat tính tới chiều nay


Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 30-1: Rớt thẳng đứng

Giá bạc hôm nay 30-1: Rớt thẳng đứng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay rớt thẳng đứng trên thị trường quốc tế, cùng nhịp với giá vàng kéo giá bạc Phú Quý, SBJ giảm mạnh.

VIDEO: Chuyên gia nêu nguyên nhân giá bạc liên tục lập đỉnh

(NLĐO) – Trong vòng 1 tháng, giá bạc thế giới tăng khoảng 65% kéo giá bạc miếng và bạc thỏi trong nước liên tục lập đỉnh.

Giá bạc hôm nay 29-1: Bạc Phú Quý tăng hơn 50% trong một tháng, nhiều người xếp hàng từ sáng sớm

(NLĐO) – Giá bạc thế giới liên tục lập đỉnh kéo giá bạc trong nước lần đầu vượt 4,6 triệu đồng/lượng.

giá bạc hôm nay giá bạc bạc Phú Quý giá bạc phú quý giá bạc sbj giá bạc ancarat
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo