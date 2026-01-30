Một doanh nghiệp tiên phong bán bạc trực tiếp qua nền tảng ngân hàng số

Chiều 30-1, giá bạc thế giới giảm tiếp về 106 USD/ounce, mất tổng cộng 7,7% chỉ trong một phiên. Giá bạc lao dốc sau khi liên tục lập đỉnh mới, mốc cao nhất lên tới 121 USD/ounce trong ngày hôm qua.

Kim loại quý đi xuống kéo giá bạc trong nước cũng rớt mạnh. Hiện giá bạc miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) mua vào 4,3 triệu đồng/lượng, bán ra 4,41 triệu đồng/lượng, mất gần 300.000 đồng so với hôm qua. Giá bạc bán ra tại Tập đoàn Phú Quý là 4,12 triệu đồng/lượng. trong khi tại Công ty kim loại quý Ancarat chỉ còn 4,09 triệu đồng/lượng.

Dù giá bạc rớt mạnh, nhu cầu mua vào của người dân vẫn cao. Tại nhiều cửa hàng của các thương hiệu bạc ở TPHCM và Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khách tới hỏi mua bạc rất đông. Có điều, khách vẫn chủ yếu đặt bạc thanh toán trước, nhận hàng sau 5-6 tháng; một số cửa hàng thông báo tạm ngừng nhận hàng đặt trước do quá tải.

Chia sẻ của ông Nguyễn Trung Anh tại lễ ký kết với BIDV chi nhánh Sài Gòn

Khách mua bạc trên app BIDV SmartBanking có thể nhận bạc ngay, thay vì chờ vài tháng như các phương thức đặt hàng khác

Trong bối cảnh ngày, BIDV chi nhánh Sài Gòn hợp tác cùng Công ty Ancarat triển khai tính năng mua bạc miếng, bạc thỏi Ancarat 99,9% và thanh toán trên ứng dụng (app) BIDV SmartBanking, giúp khách hàng sở hữu và tích lũy kim loại quý này một cách tiện lợi và an toàn.

Ông Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Công ty Ancarat, cho biết từ ngày 2-2, khách hàng của BIDV có thể đặt mua bạc miếng và bạc thỏi chính hãng Ancarat và thực hiện toán trực tiếp ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking để sở hữu các sản phẩm bạc giới hạn và độc bản. Danh mục sản phẩm phong phú đáp ứng mọi nhu cầu, từ bạc tích trữ (dạng miếng, thỏi) đến các sản phẩm bạc mỹ nghệ tinh xảo, quà tặng ý nghĩa.

"Đặc biệt, khách hàng mua bạc có thể lựa chọn nhận hàng giao ngay đến địa chỉ của khách hàng hoặc khách hàng lựa chọn nhận tại cửa hàng. Thậm chí, khách có thể ngồi tại cửa hàng của Ancarat, đặt bạc trên app BIDV và nhận bạc ngay sau đó. Ancarat trở thành đơn vị đầu tiên triển khai mô hình này cùng BIDV trên BIDV SmartBanking" – ông Trung Anh nói.

Trong khi đó, ông Hồ Duy Long, Giám đốc BIDV Sài Gòn, thông tin việc hợp tác cùng Ancarat nằm trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái số của BIDV, hướng đến việc cung cấp các giải pháp tài chính – đầu tư đa dạng, an toàn và thuận tiện cho khách hàng. Tính năng mua bạc trực tuyến trên BIDV SmartBanking sẽ mang lại thêm lựa chọn tích sản hiệu quả, phù hợp với xu hướng thanh toán không tiền mặt hiện nay.

Bảng giá bạc tại Ancarat tính tới chiều nay



