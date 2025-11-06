Ngân hàng vừa bổ sung 3 tính năng chống lừa đảo, người chuyển tiền nên biết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ngân hàng vừa bổ sung 3 tính năng chống lừa đảo, người chuyển tiền nên biết

Thái Phương

(NLĐO) – Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin bảo mật dịch vụ

Vietcombank cho biết vừa mở rộng tính năng Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo (VCB Alert) cho các giao dịch chuyển tiền trong ngân hàng trên VCB Digibank và tại quầy. 

Theo đó, khi khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền online, hệ thống sẽ tự động đưa ra cảnh báo nếu tài khoản của người nhận tiền có các dấu hiệu như: Thông tin người nhận không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tài khoản người nhận thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Tài khoản người nhận thuộc danh sách nghi ngờ rủi ro…

Trường hợp giao dịch tại quầy, nhân viên Vietcombank sẽ chủ động thông báo cho khách hàng khi tài khoản người nhận tiền có các dấu hiệu nghi ngờ tương tự. 

Dựa trên thông tin cảnh báo, khách hàng có thể chủ động đưa ra quyết định có tiếp tục thực hiện giao dịch hay không.

Trước đó, từ ngày 30-6, Vietcombank đã triển khai tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo. Đến nay, hệ thống đã thực hiện hàng trăm ngàn lượt cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.

- Ảnh 2.

Các ngân hàng vẫn khuyến cáo khách hàng luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân để tránh bị lừa đảo

Theo Agribank, dịch vụ cảnh báo các tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo được ngân hàng cung cấp miễn phí nhằm góp phần phòng ngừa rủi ro, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Dịch vụ AgriNotify - phát hiện, cảnh báo tài khoản nghi ngờ, lừa đảo được tích hợp trực tiếp trên nền tảng Agribank Plus.

Được biết, đến nay một số ngân hàng đã thí điểm hệ thống cảnh báo tài khoản gian lận như Vietcombank, BIDV, MB, Agribank…

Khi khách hàng nhập số tài khoản người nhận, trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản trong hệ thống Agribank hoặc chuyển tiền nhanh NAPAS 24/7 dịch vụ sẽ tự động đối chiếu với cơ sở dữ liệu do cơ quan chức năng cung cấp (Bộ Công an, Ngân hàng nhà nước,…) và cơ sở dữ liệu nội bộ. 

Trường hợp phát hiện tài khoản nằm trong danh sách nghi ngờ gian lận, lừa đảo hệ thống lập tức bật thông báo về việc tài khoản nhận có thể thuộc danh sách nghi ngờ rủi ro và cảnh báo khách hàng cân nhắc khi thực hiện giao dịch.

Thông tin cảnh báo bao gồm: tài khoản có rủi ro cao, người nhận thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền; tài khoản có rủi ro trung bình, tài khoản người nhận nghi ngờ có dấu hiệu bất thường; tài khoản chưa xác thực, thông tin người nhận không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo số liệu của Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, sau hơn 5 tháng triển khai thí điểm hệ thống cảnh báo tài khoản gian lận (SIMO) của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng đã giúp ngăn chặn hơn 1.790 tỉ đồng đáng ngờ, tránh thiệt hại cho 468.000 khách hàng. 

Các ngân hàng vẫn khuyến cáo khách hàng luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin bảo mật dịch vụ, thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo rủi ro và hướng dẫn giao dịch an toàn của ngân hàng và cơ quan chức năng.


Tin liên quan

Ngân hàng cảnh báo tránh bị lợi dụng, lừa đảo sau sự cố an ninh mạng tại CIC

Ngân hàng cảnh báo tránh bị lợi dụng, lừa đảo sau sự cố an ninh mạng tại CIC

(NLĐO) – Với sự cố an ninh mạng tại CIC, kẻ gian có thể lợi dụng để xây dựng kịch bản lừa đảo...

Ngân hàng cảnh báo không nhấp link lạ để nhận 100.000 đồng quà tặng, tránh bị lừa đảo

(NLĐO) – Các ngân hàng đồng loạt cảnh báo đang có tình trạng kẻ gian dùng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, lợi dụng chương trình tặng 100.000 đồng.

Ngân hàng cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo dịp Tết

(NLĐO) – Dịp Tết, khi nhu cầu giao dịch ngân hàng tăng cao là lúc các hình thức lừa đảo có xu hướng gia tăng với nhiều chiêu trò tinh vi

ngân hàng ngân hàng nhà nước cảnh báo cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Agribank ngân hàng Vietcombank
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo