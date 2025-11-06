Ngân hàng vừa bổ sung 3 tính năng chống lừa đảo, người chuyển tiền nên biết

Vietcombank cho biết vừa mở rộng tính năng Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo (VCB Alert) cho các giao dịch chuyển tiền trong ngân hàng trên VCB Digibank và tại quầy.

Theo đó, khi khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền online, hệ thống sẽ tự động đưa ra cảnh báo nếu tài khoản của người nhận tiền có các dấu hiệu như: Thông tin người nhận không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tài khoản người nhận thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Tài khoản người nhận thuộc danh sách nghi ngờ rủi ro…

Trường hợp giao dịch tại quầy, nhân viên Vietcombank sẽ chủ động thông báo cho khách hàng khi tài khoản người nhận tiền có các dấu hiệu nghi ngờ tương tự.

Dựa trên thông tin cảnh báo, khách hàng có thể chủ động đưa ra quyết định có tiếp tục thực hiện giao dịch hay không.

Trước đó, từ ngày 30-6, Vietcombank đã triển khai tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo. Đến nay, hệ thống đã thực hiện hàng trăm ngàn lượt cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Các ngân hàng vẫn khuyến cáo khách hàng luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân để tránh bị lừa đảo

Theo Agribank, dịch vụ cảnh báo các tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo được ngân hàng cung cấp miễn phí nhằm góp phần phòng ngừa rủi ro, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Dịch vụ AgriNotify - phát hiện, cảnh báo tài khoản nghi ngờ, lừa đảo được tích hợp trực tiếp trên nền tảng Agribank Plus.

Được biết, đến nay một số ngân hàng đã thí điểm hệ thống cảnh báo tài khoản gian lận như Vietcombank, BIDV, MB, Agribank…

Khi khách hàng nhập số tài khoản người nhận, trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản trong hệ thống Agribank hoặc chuyển tiền nhanh NAPAS 24/7 dịch vụ sẽ tự động đối chiếu với cơ sở dữ liệu do cơ quan chức năng cung cấp (Bộ Công an, Ngân hàng nhà nước,…) và cơ sở dữ liệu nội bộ.

Trường hợp phát hiện tài khoản nằm trong danh sách nghi ngờ gian lận, lừa đảo hệ thống lập tức bật thông báo về việc tài khoản nhận có thể thuộc danh sách nghi ngờ rủi ro và cảnh báo khách hàng cân nhắc khi thực hiện giao dịch.

Thông tin cảnh báo bao gồm: tài khoản có rủi ro cao, người nhận thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền; tài khoản có rủi ro trung bình, tài khoản người nhận nghi ngờ có dấu hiệu bất thường; tài khoản chưa xác thực, thông tin người nhận không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo số liệu của Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, sau hơn 5 tháng triển khai thí điểm hệ thống cảnh báo tài khoản gian lận (SIMO) của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng đã giúp ngăn chặn hơn 1.790 tỉ đồng đáng ngờ, tránh thiệt hại cho 468.000 khách hàng.

Các ngân hàng vẫn khuyến cáo khách hàng luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin bảo mật dịch vụ, thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo rủi ro và hướng dẫn giao dịch an toàn của ngân hàng và cơ quan chức năng.



