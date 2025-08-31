HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ngân hàng cảnh báo không nhấp link lạ để nhận 100.000 đồng quà tặng, tránh bị lừa đảo

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Các ngân hàng đồng loạt cảnh báo đang có tình trạng kẻ gian dùng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, lợi dụng chương trình tặng 100.000 đồng.

Ngày 31-8, Agribank cho biết đã triển khai các nhiệm vụ bảo đảm việc tặng quà kịp thời cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2-9.

Theo đó, Agribank bố trí cán bộ làm việc xuyên lễ; chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước tại các địa phương, sẵn sàng phục vụ chi tiền mặt cho Kho bạc Nhà nước kể cả giao dịch ngoài giờ, ngày nghỉ lễ bảo đảm việc chuyển tiền, rút tiền mặt tặng quà cho nhân dân kịp thời, đúng thời gian quy định. Agribank không thu phí khi người dân rút tiền theo chính sách của Chính phủ.  

Liên quan đến việc tặng tiền 100.000 đồng/người cho toàn dân, một số ngân hàng cho biết những ngày gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng thông tin chính sách tặng quà của Chính phủ để thực hiện các hình thức giả mạo, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Thủ đoạn của kẻ gian là gửi tin nhắn, email chứa mã độc, giả mạo cán bộ công an, cán bộ ngân hàng yêu cầu cung cấp thông tin…

"Khách hàng và người dân không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng từ nguồn không rõ ràng. Không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Không chuyển tiền cho người lạ, kể cả là công an, cán bộ nhà nước hoặc nhân viên ngân hàng. Chỉ tiếp nhận thông tin qua kênh chính thống của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Agribank" – ngân hàng này khuyến cáo.

- Ảnh 2.

Nhiều ngân hàng đang làm việc xuyên lễ để bảo đảm việc chuyển tiền, rút tiền mặt tặng quà cho nhân dân kịp thời, đúng quy định

BIDV cũng vừa cảnh báo tới khách hàng về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng chương trình tặng tiền cho toàn dân nhân dịp Tết Độc Lập. Theo đó, kẻ gian sẽ mạo danh cán bộ công an, cơ quan nhà nước, nhân viên ngân hàng để liên hệ với khách hàng qua điện thoại, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram, Viber…) để "hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội với tài khoản ngân hàng" hoặc "hướng dẫn nhận tiền hỗ trợ".

Tiếp đó, kẻ gian sẽ gửi đường link giả mạo/tập tin chứa mã độc hoặc yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu ứng dụng ngân hàng, mã OTP. Dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền trực tiếp với lý do phí, lệ phí...

"Ngân hàng chỉ hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng qua website chính thức, ứng dụng BIDV SmartBanking, tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 9247 và qua các chi nhánh BIDV. Ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu, OTPl không bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển bất kỳ khoản tiền nào để nhận hỗ trợ" – ngân hàng này cảnh báo.

Các ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng chỉ tải ứng dụng trên App Store/CH Play. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ nên báo chi nhánh ngân hàng gần nhất hoặc trình báo cơ quan công an gần nhất.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149 ngày 28-8 về việc tặng quà người dân cả nước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

- Ảnh 3.


ngân hàng cảnh báo lừa đảo thủ đoạn lừa đảo Agribank BIDV ngân hàng nhà nước tặng tiền 100.000 đồng 100.000 đồng ăn Tết ĐỘc Lập
