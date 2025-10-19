Ngành cao su đầu tư khuyến học, khuyến tài

Ngày 19-10, tại TP HCM, Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương, trao học bổng "28-10" năm 2025 cho 195 học sinh, sinh viên tiêu biểu là con cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong toàn ngành Cao su Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2025).

Năm nay, toàn ngành cao su có 733 học sinh - sinh viên được nhận thưởng từ chương trình này.

Các đại biểu ủng hộ Quỹ Khuyến học 28-10 tại sự kiện

Theo Công đoàn Cao su Việt Nam, Hội Khuyến học 28/10 được thành lập năm 2012 và hằng năm tổ chức nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài dành cho các thế hệ học sinh – sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức người lao động thuộc VRG.

Qua 13 năm hoạt động, Hội đã tổ chức tuyên dương được 6.318 học sinh, sinh viên học giỏi, đạt nhiều giải thưởng Quốc tế, Quốc gia, đạt điểm cao các kỳ thi đại học; những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiếu học, vượt khó, học giỏi, vùng sâu, vùng xa con công nhân đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG, phát biểu tại buổi lễ

Từ năm 2012 đến 2024, Quỹ Khuyến học thuộc Hội Khuyến học 28/10 đã vận động được hơn 37 tỉ đồng, cộng với tiền lãi ngân hàng trên 7 tỉ đồng, tổng quỹ đạt 42 tỉ đồng.

Đến nay, Quỹ đã chi gần 22,6 tỉ đồng cho công tác tuyên dương, hiện còn 22,2 tỉ đồng.

Năm nay, mức khen thưởng 5 triệu đồng cho học sinh đậu đại học từ 26 điểm trở lên và sinh viên đạt giải quốc gia, quốc tế và học sinh – sinh viên vượt khó, học giỏi; 2 triệu đồng cho sinh viên đạt loại giỏi hệ chính quy.

Lãnh đạo VRG và đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao thưởng cho các em

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG, đã chúc mừng 733 học sinh, sinh viên được vinh danh, biểu dương tinh thần vượt khó, nỗ lực học tập của các em, đồng thời ghi nhận và cảm ơn các cấp công đoàn, đơn vị thành viên và các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Quỹ "28-10" suốt thời gian qua.

Lãnh đạo VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng cho các em

Ông Hưng khẳng định: "Mỗi suất học bổng không chỉ là phần thưởng, mà còn là một ngọn lửa tiếp sức, giúp các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên".

Phát biểu bế mạc buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức khẳng định chương trình trao học bổng "28-10" là hoạt động thường niên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống "Nghĩa tình cao su", chăm lo đời sống tinh thần cho con em người lao động trong toàn ngành.