Ngành chế biến gỗ xuất khẩu đẩy mạnh ứng dụng AI

Ngày 15-5, Công ty CP Thương mại - Dịch vụ BIFA (BIFA JSC) phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh TPHCM (VCCI TPHCM) và đối tác Pablo Publishing & Exhibition công bố tổ chức triển lãm quốc tế gỗ và máy chế biến gỗ tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm WTC – Bình Dương từ ngày 27 đến 30-5.

Theo đại diện VCCI TP HCM, năm 2023, lạm phát toàn cầu khiến kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ giảm xuống mức 13,5 tỉ USD, sang năm 2024 đạt 16,25 tỉ USD và năm 2025 đạt 17,2 tỉ USD. Sang quý I/2026, đà tăng trưởng này tiếp tục được giữ nhịp với 3,99 tỉ USD (tăng 1,4% so với cùng kỳ), trong khi mục tiêu năm nay là 19 tỉ USD.

Đến quý I/2026, Mỹ tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu khi chiếm tới 49,09% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ (1,96 tỉ USD). Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc từ mức duy trì bình ổn trong giai đoạn 2023 - 2024 đã bất ngờ tăng trưởng mạnh, mang về 607,82 triệu USD (tăng 47%).

Tọa đảm về triển lãm quốc tế gỗ và máy chế biến gỗ Việt Nam

Quý I/2026, hoạt động nhập khẩu cũng diễn ra sôi động, cán mốc 775 triệu USD (tăng 16,1% so với cùng kỳ). Mức tăng trưởng nhập khẩu này cho thấy các nhà máy đang đẩy mạnh công suất vận hành để đón đầu làn sóng đơn hàng vào thời điểm cuối năm.

Theo đại diện BIFA JSC, quá trình số hóa không chỉ giúp các nhà máy cắt giảm 20% - 30% tỉ lệ hao hụt nguyên liệu, minh bạch hóa nguồn gốc, mà còn giúp bảo vệ và mở rộng thị phần tại những thị trường khó tính.

Hiện nay, các doanh nghiệp đang chuyển giao từ phương thức tự động hóa thông thường sang các công nghệ sản xuất lõi có khả năng tư duy. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ giúp phân tích dữ liệu sản xuất để dự đoán bảo trì, mà còn thay thế những quyết định cảm tính của con người bằng các thuật toán chính xác, giải quyết bài toán thiếu hụt thợ mộc lành nghề.

Công nghệ AI hiện được tích hợp đồng bộ, xuyên suốt dây chuyền sản xuất ngành gỗ. Ngay từ khâu sơ chế, cắt gỗ, lựa gỗ..., hệ thống camera AI tự động quét 4 mặt trong tích tắc để nhận diện chất lượng, đồng nhất màu sắc và phân loại chính xác chất lượng phôi. Ở các công đoạn tinh xảo hơn, AI thông qua việc lập bản đồ 3D để tinh chỉnh lực ép chà nhám tự động, đồng thời điều phối cánh tay robot tính toán chuẩn xác quỹ đạo và lưu lượng phun sơn...