HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ngành chế biến gỗ xuất khẩu đẩy mạnh ứng dụng AI

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm nay có khả năng tăng trưởng mạnh, hướng đến mục tiêu 19 tỉ USD

Ngày 15-5, Công ty CP Thương mại - Dịch vụ BIFA (BIFA JSC) phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh TPHCM (VCCI TPHCM) và đối tác Pablo Publishing & Exhibition công bố tổ chức triển lãm quốc tế gỗ và máy chế biến gỗ tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm WTC – Bình Dương từ ngày 27 đến 30-5.

Theo đại diện VCCI TP HCM, năm 2023, lạm phát toàn cầu khiến kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ giảm xuống mức 13,5 tỉ USD, sang năm 2024 đạt 16,25 tỉ USD và năm 2025 đạt 17,2 tỉ USD. Sang quý I/2026, đà tăng trưởng này tiếp tục được giữ nhịp với 3,99 tỉ USD (tăng 1,4% so với cùng kỳ), trong khi mục tiêu năm nay là 19 tỉ USD.

Đến quý I/2026, Mỹ tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu khi chiếm tới 49,09% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ (1,96 tỉ USD). Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc từ mức duy trì bình ổn trong giai đoạn 2023 - 2024 đã bất ngờ tăng trưởng mạnh, mang về 607,82 triệu USD (tăng 47%).

Ứng dụng AI vào ngành chế biến gỗ xuất khẩu - Ảnh 1.

Tọa đảm về triển lãm quốc tế gỗ và máy chế biến gỗ Việt Nam

Quý I/2026, hoạt động nhập khẩu cũng diễn ra sôi động, cán mốc 775 triệu USD (tăng 16,1% so với cùng kỳ). Mức tăng trưởng nhập khẩu này cho thấy các nhà máy đang đẩy mạnh công suất vận hành để đón đầu làn sóng đơn hàng vào thời điểm cuối năm.

Theo đại diện BIFA JSC, quá trình số hóa không chỉ giúp các nhà máy cắt giảm 20% - 30% tỉ lệ hao hụt nguyên liệu, minh bạch hóa nguồn gốc, mà còn giúp bảo vệ và mở rộng thị phần tại những thị trường khó tính.

Hiện nay, các doanh nghiệp đang chuyển giao từ phương thức tự động hóa thông thường sang các công nghệ sản xuất lõi có khả năng tư duy. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ giúp phân tích dữ liệu sản xuất để dự đoán bảo trì, mà còn thay thế những quyết định cảm tính của con người bằng các thuật toán chính xác, giải quyết bài toán thiếu hụt thợ mộc lành nghề.

Công nghệ AI hiện được tích hợp đồng bộ, xuyên suốt dây chuyền sản xuất ngành gỗ. Ngay từ khâu sơ chế, cắt gỗ, lựa gỗ..., hệ thống camera AI tự động quét 4 mặt trong tích tắc để nhận diện chất lượng, đồng nhất màu sắc và phân loại chính xác chất lượng phôi. Ở các công đoạn tinh xảo hơn, AI thông qua việc lập bản đồ 3D để tinh chỉnh lực ép chà nhám tự động, đồng thời điều phối cánh tay robot tính toán chuẩn xác quỹ đạo và lưu lượng phun sơn...

Tin liên quan

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng bất chấp thuế đối ứng từ Mỹ

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng bất chấp thuế đối ứng từ Mỹ

(NLĐO) - Các doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ chấp nhận giảm giá 5% để giữ thị trường Mỹ.

Xuất khẩu gỗ chuyển biến đáng mừng

Các công ty gỗ đã bắt kịp xu hướng mới nhất tại thị trường Mỹ, giúp đồ gỗ Việt Nam đáp ứng được sở thích của người tiêu dùng

Xuất khẩu gỗ bớt khó

Các doanh nghiệp (DN) gỗ cho biết xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ những tháng cuối năm 2023 cũng như đầu năm 2024 có nhiều chuyển biến tích cực vì đang trong mùa mua sắm ở các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu. Trong đó, riêng thị trường Mỹ chiếm đến 60% giá trị đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam.

xuất khẩu đồ gỗ gỗ TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo