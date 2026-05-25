Kinh tế

Ngành điện có khuyến cáo quan trọng trước khi áp dụng khung giờ cao điểm mới

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Khi chuyển giờ cao điểm sang buổi tối, doanh nghiệp có thêm điều kiện sắp xếp ca làm việc và kế hoạch vận hành phù hợp

Theo Quyết định 963 của Bộ Công Thương ban hành vào cuối tháng 4, khung giờ cao điểm trong ngày sẽ được điều chỉnh tập trung vào buổi tối, từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30. Trong khi đó, giờ thấp điểm được áp dụng từ 0 giờ đến 6 giờ sáng.

Hiện nay, giờ cao điểm đang được chia thành hai khoảng thời gian gồm 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 và 17 giờ đến 22 giờ hằng ngày (trừ chủ nhật), còn giờ thấp điểm kéo dài từ 22 giờ đến 4 giờ sáng.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC), cho biết việc điều chỉnh này không làm thay đổi tổng thời lượng áp dụng giờ cao điểm, vẫn duy trì khoảng 5 giờ mỗi ngày, nhưng chuyển trọng tâm từ ban ngày sang buổi tối.

Theo ông Kiên, thay đổi trên mang lại nhiều thuận lợi cho khu vực sản xuất - kinh doanh. 

Trước đây, khung giờ cao điểm buổi sáng từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 thường trùng với giai đoạn vận hành liên tục của các dây chuyền sản xuất. 

Khi chuyển sang buổi tối, doanh nghiệp có thêm điều kiện sắp xếp ca làm việc và kế hoạch vận hành phù hợp nhằm hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm, từ đó giảm chi phí sản xuất. Riêng những đơn vị có phụ tải ổn định 24/24 giờ sẽ không chịu nhiều tác động từ sự thay đổi này.

Ông cũng lưu ý quy định mới chưa chính thức áp dụng nên doanh nghiệp vẫn còn thời gian chuẩn bị và xây dựng phương án vận hành phù hợp hơn so với trước đây.

Khung giờ cao điểm điện mới 2026 và lợi ích cho doanh nghiệp sản xuất

Biểu giá điện bán lẻ theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được áp dụng cho khách hàng là các ngành sản xuất và kinh doanh. Đồ họa: Viết Vinh

Trong khi đó, nhóm dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, karaoke... được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng rõ nét hơn do nhu cầu tiêu thụ điện thường tập trung vào buổi tối, trùng với khung giờ cao điểm mới. Tuy nhiên, theo ông Kiên, đây không hẳn là bất lợi mà còn là động lực để các cơ sở kinh doanh rà soát hoạt động và đầu tư các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn.

EVNHCMC khuyến nghị doanh nghiệp và hộ kinh doanh nên chủ động chuyển các hoạt động tiêu thụ điện lớn sang giờ thấp điểm, đồng thời hạn chế vận hành thiết bị công suất cao trong giờ cao điểm để tối ưu chi phí.

Đáng chú ý, việc điều chỉnh khung giờ cao điểm cũng tạo thêm động lực cho xu hướng sử dụng điện mặt trời kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng.

 Trong bối cảnh nguồn điện mặt trời ngày càng chiếm tỉ trọng lớn trong hệ thống điện quốc gia, doanh nghiệp, đặc biệt ở lĩnh vực dịch vụ, có thể tận dụng nguồn điện tạo ra vào ban ngày để lưu trữ và sử dụng vào buổi tối.

"Giải pháp này không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn điện, giảm chi phí vận hành mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia" - ông Bùi Trung Kiên chia sẻ.

Khung giờ cao điểm điện mới 2026 và lợi ích cho doanh nghiệp sản xuất

Giá bán lẻ điện sinh hoạt. Nguồn: Quyết định số 1279/QĐ-BCT

Trước những băn khoăn của người dân về tác động của khung giờ cao điểm mới, đại diện EVNHCMC cho biết giá điện theo thời gian sử dụng chỉ áp dụng đối với nhóm khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt như sản xuất, kinh doanh và có lắp công tơ điện ba giá.

Đối với hộ gia đình, giá điện sinh hoạt hiện được tính theo bậc thang tiêu thụ, không phân biệt ngày hay đêm. Vì vậy, người sử dụng điện cho nhu cầu sinh hoạt vẫn trả cùng một mức giá cho lượng điện tiêu thụ vào ban ngày và ban đêm.

EVNHCMC đồng thời khuyến cáo các hộ gia đình tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, nhất là trong mùa nắng nóng, nhằm tránh vượt các ngưỡng tiêu thụ cao dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng mạnh do chuyển sang bậc giá cao hơn.

Khung giờ cao điểm điện mới 2026 và lợi ích cho doanh nghiệp sản xuất


Giá điện giờ cao điểm là bao nhiêu?

Giá điện giờ cao điểm là bao nhiêu?

(NLĐO) - Giá điện giờ cao điểm buổi tối tới 5.422 đồng/kWh, khách hàng sản xuất và kinh doanh cần chú ý điều chỉnh hành vi sử dụng điện.

