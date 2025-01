Ngành hải quan TP sẽ đối mặt với áp lực chia sẻ nguồn thu

Ngày 2-1, Cục Hải quan TP HCM, đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2025 và tôn vinh 38 đơn vị là các hiệp hội và doanh nghiệp có thành tích xuất sắc cho ngành hải quan TP HCM năm 2024.

Theo ông Đỗ Thanh Quang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM, năm 2024 đã có 69.052 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, tăng 4,21% so với năm 2023. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2024 đạt hơn 132 tỉ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước năm 2024 đạt hơn 132.000 tỉ đồng, đạt 101% chỉ tiêu pháp lệnh, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Lãnh đạo TP HCM và Cục Hải quan trao hoa, tôn vinh doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định năm 2024, Cục Hải quan TP HCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách được giao, đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý, điều hành và phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp.

Thời gian tới, Cục Hải quan TP HCM tập trung vào 4 mục tiêu, trong đó tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng hải quan thông minh, ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, điều hành. Giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 130.000 tỉ đồng, góp phần vào mục tiêu tổng thu ngân sách của TP HCM.

Ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan, nhận định việc kết quả đạt được số thu của ngành hải quan TP HCM trong năm 2024 là rất đáng tuyên dương, là nỗ lực của tập thể lãnh đạo Cục Hải quan TP HCM.

Lãnh đạo Tổng Cục Hải quan và Cục Hải quan TP HCM trao hoa, tôn vinh doanh nghiệp

Ông Đinh Ngọc Thắng đề nghị thời gian tới, ngành hải quan TP tiếp tục tổ chức ra soát, đánh giá lại vấn đề tồn đọng 2024 để giải quyết và đẩy mạnh triển khai các hoạt động 2025. Trong đó, phải rút ngắn thời gian triển khai các mục tiêu như áp dụng hải quan thông minh theo năm chứ không thể kéo dài. Đặc biệt, ngành hải quan sẽ tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy nên sẽ giảm nhân sự. Tuy nhiên, cũng có nhiều người đã gắn bó cả thời thanh xuân ở đây, vì vậy lãnh đạo Cục Hải quan TP cần sớm triển khai kế hoạch, ổn định tư tưởng, chia sẻ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ nhân viên. Về chống buôn lậu gian lận thương mại, không chỉ phòng chống buôn lậu ma túy mà các vấn đề vận chuyển tài liệu, vũ khí … cũng cần được kiểm soát chặt, để tạo ra môi trường kinh doanh bình yên, an toàn, công bằng bình đẳng cho tất cả doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM, nhấn mạnh năm 2024, kinh tế thế giới có nhiều thách thức, biến động, cùng với đó 3 lĩnh vực quan trọng đóng góp ngân sách cho hải quan là xăng dầu, ô tô, sắt thép đều biến động theo hướng sụt giảm khá sâu. Thời gian tới, hoạt động thu ngân sách hải quan sẽ ngày càng khó khăn, bị cạnh tranh, chia sẻ, nhất là khi sân bay quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đi vào vận hành. Hay các cảng ở các tỉnh lân cận cũng đã đưa vào hoạt động … Trước thực trạng đó, ngành hải quan TP phải nỗ lực, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ.