Ngành hàng không chật vật vì xung đột

Các hãng này phải gánh chịu chi phí lớn và mất thị phần do các chuyến bay bị hủy hoặc phải chuyển hướng, thường diễn ra trong thời gian rất ngắn. Ngành hàng không đang đầu tư nhiều hơn vào dữ liệu và lập kế hoạch an ninh. Việc đóng cửa không phận ngày càng nhiều ở Nga, Ukraine, Trung Đông, một số khu vực ở châu Phi… khiến các hãng hàng không không còn nhiều lựa chọn về đường bay.

Ông Nick Careen, Phó Chủ tịch cấp cao về vận hành và an ninh tại Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA), hôm 3-6 nhấn mạnh không phận không nên bị biến thành vũ khí trong xung đột và máy bay dân sự không nên trở thành "nạn nhân" dù cố ý hay vô tình của các hoạt động quân sự. Năm 2023, hai máy bay dân sự bị bắn hạ ở Kazakhstan và Sudan, làm 38 người thiệt mạng. Cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục làm gián đoạn không phận châu Âu, với khoảng 2.000 chuyến bay buộc phải chuyển hướng hoặc bị hủy mỗi ngày trong mùa hè do không phận Ukraine bị đóng cửa và các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ngoài ra, khoảng 1.500 chuyến bay khác phải đổi hướng mỗi ngày để tránh không phận bị hạn chế, gây ra tình trạng hỗn loạn về hậu cần và tăng mức tiêu thụ nhiên liệu.

Một máy bay của hãng hàng không Ấn Độ IndiGo Airlines. Ảnh: ANI

Các khu vực xung đột ở Trung Đông, đặc biệt là quanh Israel, đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Vào tháng 10-2024, nhiều chuyến bay đã phải thực hiện các hành động khẩn cấp sau khi gặp phải tên lửa của Iran bắn về phía Israel.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của IATA tại thủ đô New Delhi - Ấn Độ hôm 3-6, ông Careen cho biết các chính phủ đang tăng cường phối hợp và cần đẩy mạnh chia sẻ thông tin tình báo cũng như thiết lập các quy tắc toàn cầu rõ ràng hơn nhằm bảo vệ hàng không dân dụng trong vùng xung đột - theo tờ The New Indian Express. Ông Isidre Porqueras, Giám đốc điều hành hãng hàng không Ấn Độ IndiGo, chỉ ra rằng việc các chuyến bay chuyển hướng còn cản trở nỗ lực giảm phát thải và hiệu quả hoạt động hàng không.

Những hoạt động chuyển hướng không chỉ ảnh hưởng đến an toàn mà còn gây ra hậu quả nghiêm trọng về tài chính và môi trường, thường khiến các hãng hàng không không thể duy trì nhiều đường bay vì tốn kém.