Ngành hàng không Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với nhu cầu nhân lực rất lớn và đa dạng nhưng đang đối mặt tình trạng thiếu hụt cả về số lượng lẫn chất lượng.

Sinh viên ngành hàng không thực tập với mức lương "khủng", nhiều cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Trao đổi với phóng viên ngày 7-8, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP HCM, cho hay nhóm ngành này đang có khoảng 44.000 nhân lực, tuy nhiên vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của các sân bay lớn và sự tăng trưởng liên tục. Đặc biệt, khi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đưa vào hoạt động vào năm 2026, nhu cầu nguồn nhân lực ngành này ngày càng cao.

Theo dự báo đến 2030, nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng mạnh ở nhiều vị trí, từ phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên đến các nhân viên vận hành sân bay, an ninh và các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, marketing, tài chính.

TS Trần Mạnh Thành, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Bách Việt, cho biết nhu cầu nguồn nhân lực lớn, song khu vực phía Nam có rất ít trường đào tạo những ngành liên quan. Trong đó, Trường CĐ Bách khoa Bách Việt có đào tạo cả 2 ngành quản trị kinh doanh vận tải hàng không và dịch vụ thương mại hàng không.

Nhà trường nhận được nhiều lời "đặt hàng" từ các đơn vị nhưng vẫn không đáp ứng đủ sinh viên.

"Khác với chương trình ĐH kéo dài 4 năm, các chương trình CĐ nhóm ngành hàng không chỉ mất từ 2-2,5 năm. Rất nhiều sinh viên đã tìm được việc làm đúng chuyên ngành trong thời gian thực tập với mức lương từ 20-25 triệu đồng/tháng" - TS Thành thông tin.

Chương trình học được thiết kế bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và chuyên ngành hàng không đến từ các hãng hàng không, Học viện hàng không, Viện Logistic... đáp ứng các yêu cầu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, các tổ chức hàng không thế giới như ICAO, IATA.

Với ngành dịch vụ thương mại hàng không, sinh viên phải hoàn thành 700 giờ thực tập nhận thức và thực tập nghề nghiệp tại các công ty phục vụ mặt đất, công ty phục vụ hàng hóa, cảng hàng không và hãng hàng không.

Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP HCM nhấn mạnh dù cơ hội việc làm lớn, mức lương hấp dẫn, song đây cũng là lĩnh vực có tính cạnh tranh cao, nhân lực dễ bị đào thải nếu không cố gắng và cập nhật thêm chuyên môn, kỹ năng.

"Cần cập nhật chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, tăng thời gian thực hành, chú trọng kỹ năng mềm và ngoại ngữ chuyên ngành. Phối hợp đào tạo với doanh nghiệp, công ty sân bay, logistics, công nghệ để tạo điều kiện thực hành, tiếp cận công nghệ và nguồn tuyển dụng sau tốt nghiệp. Ngoài ra, sinh viên cần chủ động học thêm về trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, IoT, lập trình điều khiển vận hành sân bay... để bắt kịp với thời đại 4.0" - ông Tuấn lưu ý.

