HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ngành hoa Đà Lạt "sốc" vì bão hủy đơn hàng trước ngày khai giảng

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Ngành hoa Đà Lạt gặp cú sốc lớn khi ngành giáo dục TP HCM thông báo không nhận hoa ngày khai giảng quá gấp

Tối 4-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt (Lâm Đồng, DFA), thông tin thị trường TP HCM chiếm đến 60% đầu ra của người trồng hoa Đà Lạt. 

 Khai giảng là ngày lễ lớn, nhà vườn đã chuẩn bị sản xuất từ 2-4 tháng trước nên trở tay không kịp khi 15 giờ ngày 3-9 nhận được công văn của Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM "không nhận hoa chúc mừng khai giảng năm học 2025-2026".

Vì công văn ban hành quá trễ, các shop hoa đã chuẩn bị sẵn sàng kệ hoa, lẵng hoa, nguyên liệu hoa, lá trang trí, nhân công... Tình hình thiệt hại (hủy đơn hàng) là rất lớn. Mỗi shop hoa nhận đơn từ 50-100 kệ, thiệt hại lên tới 100.000.000 đồng/shop hoa.

DFA kiến nghị Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM nên thu hẹp phạm vi không nhận hoa mua bằng tiền ngân sách để tránh lãng phí còn tặng hoa từ nguồn xã hội hóa không nên cấm.

Ngành hoa Đà Lạt "sốc" vì bão hủy đơn hàng trước ngày khai giảng- Ảnh 1.

Ngành hoa thường sản xuất theo các ngày lễ

Thực tế, các doanh nghiệp, cựu học sinh thể hiện tình cảm, sự trân trọng và biết ơn đối với thầy cô giáo và ngành giáo dục. Đây là một văn hóa rất bình thường và một nét đẹp. Hoạt động này cũng tạo khí thế tươi vui, rực rỡ cho ngày khai giảng và lưu giữ những hình ảnh đẹp.

"Đối với các công ty, việc tặng hoa còn là hình thức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và thương hiệu của họ đến phụ huynh, giáo viên, học sinh và cộng đồng" – ông Sang phân tích.

Cũng theo ông Sang, hoa được sử dụng ngày 5-9, chủ yếu được trồng bởi người dân Việt Nam, có chất lượng đẹp và giá thành hợp lý. Việc khuyến khích tiêu thụ hoa trong nước sẽ kích cầu sản xuất, tạo việc làm cho nhiều hộ nông dân, người lao động (hái hoa, cắm hoa, giao hàng) và toàn bộ chuỗi giá trị (cung cấp kệ, giấy, xốp).

"Nếu vận động khéo léo, các doanh nghiệp vẫn sẵn sàng đóng góp cho quỹ khuyến học hoặc các chương trình thiện nguyện bên cạnh tặng hoa tri ân. Hoa không gây lãng phí mà có tác dụng "chữa lành", tạo tinh thần thoải mái, vui tươi trong môi trường giáo dục" – ông Sang nhấn mạnh.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 3-9, Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM có văn bản về việc không nhận hoa chúc mừng khai giảng năm học 2025-2026 nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức khai giảng.

Đồng thời, khuyến khích chuyển đổi hình thức chúc mừng thành các khoản ủng hộ thiết thực cho quỹ khuyến học hoặc chung tay hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn.

Tin liên quan

TP HCM: Lễ hội hoa lan lớn nhất năm 2025 có gì đặc sắc?

TP HCM: Lễ hội hoa lan lớn nhất năm 2025 có gì đặc sắc?

(NLĐO)- Sáng 16-5, Festival Hoa lan TP HCM lần III – năm 2025 chính thức khai mạc tại Công viên Tao Đàn (quận 1, TP HCM) với chủ đề "Chuyến tàu đa sắc".

Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt, nhiều điểm du lịch có giá vé gây bất ngờ

(NLĐO) - Để hưởng ứng chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X, nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt miễn phí giá vé cho khách tham quan vào ngày khai mạc.

Hoa Đà Lạt tăng giá cao dịp 20-10

(NLĐO) - Dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) năm nay trùng với rằm tháng 9 (Âm lịch) nên nguồn tiêu thụ tăng cao, các loại hoa Đà Lạt đều tăng giá mạnh sau nhiều tháng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

hoa Đà Lạt shop hoa gặp bão hủy đơn hàng trước khai giảng ngành giáo dục khai giảng năm học quỹ khuyến học chống lãng phí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo