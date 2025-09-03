Ngành GD-ĐT TP HCM không nhận hoa chúc mừng ngày khai giảng dưới mọi hình thức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Ngành GD-ĐT TP HCM không nhận hoa chúc mừng ngày khai giảng dưới mọi hình thức

Đặng Trinh

(NLĐO)- Khuyến khích chuyển đổi hình thức chúc mừng thành các khoản ủng hộ thiết thực cho quỹ khuyến học hoặc chung tay hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp và tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về việc không nhận hoa chúc mừng khai giảng năm học 2025-2026. 

Theo Sở GD-ĐT, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học 2025 - 2026, sở thông báo tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động hạn chế việc trang trí trang trọng bằng hoa tươi tại các khu vực sân khấu, bục phát biểu, cổng trường…. Chỉ sử dụng hoa ở những vị trí thật sự cần thiết để tạo điểm nhấn, đảm bảo mỹ quan mà không phô trương, lãng phí.

Ngành GD-ĐT TP HCM xin không nhận hoa chúc mừng ngày khai giảng dưới mọi hình thức - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP HCM) phát động ủng hộ đồng bào bị thiên tai trong sáng 3-9

Ngành GD-ĐT TP HCM không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức từ các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, phụ huynh và cá nhân đến tham dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Các đơn vị cần chủ động thông báo sớm và rộng rãi chủ trương này đến các đối tác, cha mẹ học sinh… bằng nhiều hình thức. 

Theo Sở GD-ĐT, trong những ngày qua, đồng bào các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ đang gánh chịu những hậu quả tàn khốc do cơn bão số 4 và số 5 gây ra. Để đồng hành chia sẻ với những khó khăn trên, sở đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai phát động ủng hộ đồng bào bị bão lụt; hướng dẫn và khuyến khích các đơn vị, cá nhân chuyển đổi hình thức chúc mừng thành các khoản ủng hộ, đóng góp thiết thực cho quỹ khuyến học của nhà trường hoặc chung tay hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn do thiên tai, bão lụt theo lời kêu gọi chung của ngành GD-ĐT.

"Ngành GD-ĐT TP HCM  trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm, những tình cảm tốt đẹp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với sự nghiệp GD-ĐT của thành phố thời gian qua; rất mong quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt do bão số 4 và số 5 gây ra"- thông báo nêu rõ.

Tin liên quan

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Không dạy học để ứng thí

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Không dạy học để ứng thí

(NLĐO) - Quá trình dạy học dứt khoát phải nghiên cứu, đổi mới phương pháp, hướng đến quyền lợi học sinh, không phải dạy học để ứng thí

Chỉ đạo "nóng" của Sở GD-ĐT TP HCM về lễ khai giảng

(NLĐO)- Lễ khai giảng được tổ chức cùng thời điểm từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 5-9 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP, không điều động học sinh trước 7 giờ

Sở GD-ĐT TP HCM hướng dẫn chi tiết việc tuyển dụng hơn 6.000 giáo viên

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM sẽ sử dụng hình thức xét tuyển gồm 2 vòng - kiểm tra điều kiện dự tuyển và thi thực hành, để tuyển chọn hơn 6.000 giáo viên

quỹ khuyến học gặp khó khăn sở giáo dục chống lãng phí khai giảng năm học bão số 4 cơ sở giáo dục
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo