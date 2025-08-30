HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Kho bạc làm việc xuyên lễ, phối hợp chi trả 100.000 đồng quà Quốc khánh

Dương Ngọc

(NLĐO)- Kho bạc Nhà nước yêu cầu toàn hệ thống ưu tiên cao nhất việc chi trả quà 100.000 đồng của Chính phủ cho người dân trước dịp Quốc khánh 2-9

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ban hành Công văn số 9823 ngày 29-8-2025 nhằm điều chỉnh hoạt động hệ thống, đảm bảo chi trả quà 100.000 đồng của Chính phủ tặng người dân được thực hiện đầy đủ, kịp thời trước ngày Quốc khánh 2-9.

Kho bạc làm việc xuyên lễ, phối hợp chi trả 100.000 đồng quà Quốc khánh- Ảnh 1.

Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc bố trí công chức (bao gồm cả lãnh đạo và chuyên viên) làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: VGP

Theo đó, KBNN quyết định tạm dừng kế hoạch chuyển đổi mã ngân hàng 8 số của các chi nhánh ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản. Trước đó, kế hoạch này đã được đề cập trong Công văn số 9748 ngày 26-8-2025, tuy nhiên để ưu tiên nhiệm vụ chi trả quà Quốc khánh, việc chuyển đổi sẽ lùi lại và chỉ triển khai sau khi có thông báo mới.

Mục tiêu cao nhất mà KBNN đặt ra là: Mọi phần quà, dù qua chuyển khoản hay tiền mặt, đều phải đến tay người dân trước ngày 2-9-2025. Việc thực hiện phải đảm bảo nhanh chóng, đầy đủ và đúng đối tượng, tránh bất kỳ sự chậm trễ hoặc sai sót nào trong quá trình chi trả.

Để đảm bảo tiến độ, KBNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc bố trí công chức (bao gồm cả lãnh đạo và chuyên viên) làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 30-8-2025 đến ngày 2-9-2025. Nhiệm vụ chính là xử lý kịp thời công tác chi trả, thanh toán chính sách cho nhân dân, không để gián đoạn.

Đồng thời, KBNN cũng yêu cầu tập trung phục vụ công tác chi trả việc thanh toán chính sách, chế độ cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (trong trường hợp có đề nghị từ đơn vị sử dụng ngân sách).

KBNN chỉ đạo công chức thuộc phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch phải nhận thức được rằng nhiệm vụ thanh toán quà tặng và chế độ chính sách dịp này là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Do đó, toàn hệ thống phải tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng quy định, kịp thời, hiệu quả, nhằm đảm bảo an sinh và củng cố niềm tin của nhân dân.

Quỹ vắc-xin còn dư hơn 3.400 tỉ đồng, nộp về ngân sách Trung ương

KBNN cho biết tổng số tiền huy động của Quỹ vắc-xin COVID-19 là 11.084 tỉ đồng, bao gồm cả lãi tiền gửi ngân hàng 389,6 tỉ đồng. Trong đó, số tiền đã chi từ Quỹ là 7.671,4 tỉ đồng, chủ yếu dành cho mua vắc-xin (7.666,9 tỉ đồng).

Tính đến nay, số dư Quỹ còn lại là 3.418 tỉ đồng (bao gồm cả ngoại tệ quy đổi và chênh lệch tỉ giá), đã được nộp về ngân sách Trung ương theo quy định.

Theo Nghị quyết số 206/NQ-CP ngày 8-7-2025 của Chính phủ, KBNN đã hoàn tất việc đóng tài khoản Quỹ, lập báo cáo tài chính và nộp toàn bộ số dư vào ngân sách Nhà nước trong tháng 9-2025. Đây là dấu mốc khẳng định sự kết thúc nhiệm vụ lịch sử của Quỹ vắc-xin.

