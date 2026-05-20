Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, từ ngày 1-7, số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ giảm từ 198 xuống còn 142.

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng từ 1-7

Một số ngành, nghề được cắt giảm như: Kinh doanh rượu; Kinh doanh dịch vụ kế toán; Kinh doanh hàng miễn thuế; Kinh doanh tái bảo hiểm; Hành nghề đấu giá tài sản; Hành nghề thừa phát viên; Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản…

Đối với ngành nghề Kinh doanh casino, trong dự thảo lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất bỏ. Tại nghị quyết vừa ban hành, casino được gộp vào ngành nghề chung là kinh doanh trò chơi có thưởng.

Trong quá trình lấy ý kiến, Bộ Tài chính cũng đề xuất bỏ ngành nghề như: Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô; Xuất khẩu gạo. Song tại nghị quyết, Chính phủ đã quyết định giữ các ngành nghề này trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Chính phủ nêu rõ, việc cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được thực hiện theo các nguyên tắc cắt giảm những ngành, nghề không thật sự cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định tại Luật Đầu tư.

Cắt giảm những ngành, nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh có thể nghiên cứu quản lý thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề để quản lý theo phương thức hậu kiểm.

Cũng theo Chính phủ, cắt giảm, sửa đổi những ngành, nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng hoặc có tính chất tương tự nhau, đã được kiểm soát thông qua hoạt động quản lý khác hoặc những ngành, nghề mà từ khi được quy định cho đến nay vẫn chưa ban hành được điều kiện đầu tư kinh doanh hoặc đã không còn quy định điều kiện đầu tư kinh doanh.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7 đến hết ngày 28-2-2027.