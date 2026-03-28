Kinh tế

Ngành trụ cột quy mô 33 tỉ USD tìm dư địa mới từ khoa học công nghệ

Lê Thúy

(NLĐO) - Sáng 28-3, Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất đã chính thức khai mạc.

Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Chăn nuôi và Thú y, Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện.

Ngành chăn nuôi 33 tỉ USD tìm kiếm cơ hội mới từ khoa học công nghệ 2026 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Hội nghị

Hội nghị đã thu hút khoảng 750 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cùng các nhà khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và tổ chức quốc tế tham dự.

Đây là lần đầu tiên một hội nghị khoa học công nghệ quy mô quốc gia được tổ chức riêng cho lĩnh vực chăn nuôi và thú y.

Ngành chăn nuôi và thú y trước "cửa sổ" cơ hội mới

Theo Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phạm Kim Đăng, bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, tác động trực tiếp đến ngành chăn nuôi. Giai đoạn 2025-2030 được xem là "cửa sổ cơ hội" để tái cấu trúc ngành chăn nuôi.

Để đạt được mục tiêu này, ngành sẽ tập trung làm chủ công nghệ giống, nâng cao tỷ lệ tự chủ nguồn giống trong nước, đồng thời phát triển ngành thức ăn chăn nuôi theo hướng bền vững, tận dụng phụ phẩm và giảm phụ thuộc nhập khẩu. Song song, việc ứng dụng công nghệ số, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo trong quản lý trang trại sẽ giúp tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng suất.

Ngành chăn nuôi 33 tỉ USD tìm kiếm cơ hội mới từ khoa học công nghệ 2026 - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến

Trong lĩnh vực thú y, việc chủ động phòng chống dịch bệnh, phát triển vắc xin và xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đạt chuẩn quốc tế được xem là yếu tố then chốt để đảm bảo phát triển ổn định.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, chăn nuôi hiện là một trong những trụ cột của nông nghiệp Việt Nam, với quy mô khoảng 33 tỉ USD, chiếm 27-28% GDP toàn ngành.

Lĩnh vực này không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu hộ dân mà còn đóng vai trò đảm bảo an ninh thực phẩm, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trong thập kỷ qua, ngành duy trì tốc độ tăng trưởng 4,5-6% mỗi năm, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có quy mô chăn nuôi lớn trên thế giới, với đàn heo đứng thứ 5 và gia cầm đứng thứ 9. Năm 2025, tổng sản lượng đạt 8,68 triệu tấn thịt, 21,4 tỉ quả trứng và 1,3 triệu tấn sữa tươi.

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi vượt 2,2 tỉ USD, trong khi sản phẩm thuốc và vaccine thú y đã xuất khẩu tới gần 50 quốc gia.

"Những con số này, nếu như cách đây khoảng hơn chục năm là điều mà không ai dám nghĩ đến"- Thứ trưởng nhấn mạnh

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho rằng, dư địa phát triển của ngành vẫn còn lớn nhưng đi kèm với nhiều thách thức.

Biến động địa chính trị, biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp cùng với đặc thù sản xuất nhỏ lẻ khiến ngành phải đối mặt với áp lực chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình phát triển bền vững, đảm bảo an toàn sinh học và thân thiện môi trường.

Đặt trong bối cảnh hiện tại, yêu cầu về đột phá khoa học công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y càng trở nên cấp thiết, thậm chí đóng vai trò quyết định.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đều nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như động lực chính cho tăng trưởng theo chiều sâu. Các cơ chế này được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong toàn ngành.

"Gần 100.000 tỉ đồng sẽ được đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tới, rất lớn so với thời kỳ trước đây" - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhìn nhận đây là cơ hội, cũng là áp lực với các nhà khoa học, khối viện, trường, cùng các cơ sở nghiên cứu "vươn mình", có thể đáp ứng những đòi hỏi từ thực tiễn thông qua những công nghệ như: công nghệ gen (chọn lọc, chỉnh sửa gen), công nghệ tế bào - phôi (nhân giống, cấy truyền phôi) và công nghệ vi sinh (sản xuất vaccine, chế phẩm sinh học)...

Giá heo hơi hôm nay, 25-3: Biến động bất ngờ giữa các vùng miền

(NLĐO) – Giá heo hơi khu vực Tây Nam Bộ hiện đang có mức giá cao nhất so với các khu vực khác.

Giá heo hơi hôm nay, 20-3: Đến lượt thịt heo ở chợ bật tăng mạnh

(NLĐO) – Nguyên nhân chính khiến giá heo mảnh tăng mạnh là do trước đó đã có đợt giảm sâu

Căng thẳng Trung Đông kéo dài, giá thức ăn chăn nuôi có thể tăng 10%

(NLĐO) - Nếu căng thẳng ở Trung Đông kéo dài sang tháng 4-2026 có thể khiến giá thức chăn nuôi tăng 7-10%.

khoa học công nghệ ngành chăn nuôi bộ Nông nghiệp giá heo giá gia cầm
