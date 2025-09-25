Ngành y tế Đồng Nai ngày càng lớn mạnh

Vừa qua, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến Ngành Y tế tỉnh lần thứ I tôn vinh 31 tập thể, 29 cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên trao khen thưởng cho các tập thể

Lãnh đạo Sở Y tế trao khen thưởng cho các tập thể

Ứng dụng kỹ thuật hiện đại

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có lịch sử 123 năm hình thành và phát triển, là bệnh viện lớn nhất tỉnh. Khoa Tim mạch can thiệp và bác sĩ Nguyễn Đình Quang, Trưởng Khoa Nội thần kinh đã được lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai trao giấy khen tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến Ngành Y tế tỉnh.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai Đặng Hà Hữu Phước cho biết để có được thành quả trên, tập thể bệnh viện đã trải qua nhiều năm xây dựng và nỗ lực thực hiện.

Để nâng cao sự hài lòng của người dân, bệnh viện đã có nhiều sáng kiến cải tiến. Cụ thể, bệnh viện tối ưu hoá quy trình điều trị liên khoa: Chương trình báo động đỏ, điều trị đột quỵ, điều trị tim mạch can thiệp, thực hiện giáo dục dinh dưỡng và vật lý trị liệu cho bệnh nhân trước, trong và sau phẫu thuật, áp dụng chương trình phục hồi sớm sau phẫu thuật, các bảng điểm đánh giá nguy cơ, cải tiến quy trình chăm sóc điều dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian điều trị.

Theo bác sĩ Đặng Hà Hữu Phước, bệnh viện áp dụng các mô hình quản lý chất lượng bệnh viện: Xây dựng 5S, công nghệ thông tin phục vụ khám chữa bệnh, các quy trình nhận diện và an toàn người bệnh, hướng đến sự hài lòng của người bệnh; xây dựng bệnh án điện tử, tiến tới mô hình bệnh viện thông minh.

"Kết quả trong 3 năm gần đây, trung bình mỗi năm bệnh viện đã có hơn 90 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, nhiều đề tài được áp dụng thực tiễn mang lại hiệu quả rõ rệt; 3 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế…" - bác sĩ Đặng Hà Hữu Phước nhấn mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Đình Quang, Trưởng Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai (thứ 2 từ trái qua) và bác sĩ Nguyễn Tường Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (thứ 3 từ trái qua) nhận giấy khen điển hình tiên tiến ngành Y tế tỉnh Đồng Nai

Từ năm 2020 đến nay, mỗi năm Khoa Nội thần kinh tiếp nhận hơn 33.400 lượt bệnh khám ngoại trú và hơn 4.300 bệnh nhân điều trị nội trú. Đơn vị đột quỵ của Khoa Nội thần kinh liên tục đạt các chứng nhận từ Vàng, Bạch kim đến Kim cương do Hội Đột quỵ thế giới trao tặng.

Để có kết quả trên và nâng cao hiệu quả điều trị đột quỵ, bác sĩ Nguyễn Đình Quang, Trưởng Khoa Nội thần kinh cho hay, thời gian qua, Khoa Nội thần kinh đã chuyển giao kỹ thuật điều trị đột quỵ cho các bệnh viện tuyến dưới trong tỉnh, tổ chức mạng lưới điều trị đột quỵ liên viện trong toàn tỉnh. Qua đó, rút ngắn thời gian can thiệp, nâng cao khả năng hồi phục cho bệnh nhân. Ngoài ra, trong năm 2020, khoa đã điều trị thành công 3 ca ngộ độc pa-tê chay, trong đó có bệnh nhân nặng phải thở máy nhiều ngày.

Khoa Tim mạch can thiệp cũng đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu như: Chụp và đặt stent động mạch vành, bít dù thông liên nhĩ, đóng dị tật tim bẩm sinh qua da, đặt máy tạo nhịp tim, can thiệp mạch máu não.

Trung bình mỗi năm, khoa thực hiện khoảng 600 ca can thiệp mạch máu - tim mạch và 30-50 ca đặt máy tạo nhịp tim. Qua đó, nâng cao tỉ lệ cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, sốc tim. Việc can thiệp tim bẩm sinh ít xâm lấn giúp bệnh nhân tránh được phẫu thuật lớn, giảm nguy cơ gây mê và nhiễm trùng.

Mới đây, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cùng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai bấm nút triển khai bệnh án điện tử sẽ thay thế những hồ sơ bệnh án giấy truyền thống, giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình chẩn đoán, điều trị; giúp các bác sĩ, nhân viên y tế có thể theo dõi, quản lý sức khỏe của bệnh nhân mọi lúc, mọi nơi.

Lòng tận tụy, trí tuệ và khát vọng cống hiến

Khoa Ngoại tổng quát của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cũng là một trong các điển hình tiên tiến Ngành Y tế.

Khoa Ngoại tổng quát đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật phức tạp như: Cắt gan, cắt dạ dày nội soi, phẫu thuật chấn thương tụy, phẫu thuật ung thư tuyến giáp, ung thư vú, phẫu thuật nội soi ung thư đại trực tràng.

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất thực hiện ca phẫu thuật nội soi

Bên cạnh đó, Khoa còn chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới, hỗ trợ Ngành Y tế Lào triển khai phẫu thuật nội soi, đạt nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học. Nhiều đề tài do khoa thực hiện đã được nghiệm thu, ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và khẳng định uy tín của đội ngũ y, bác sĩ Đồng Nai.

Là điển hình tiên tiến của ngành y tế, bác sĩ Nguyễn Tường Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã điều hành hiệu quả hoạt động chuyên môn, quan tâm phát triển các phòng khám chuyên sâu với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Bác sĩ Quang luôn chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử tại đơn vị, coi sự hài lòng của bệnh nhân là thước đo chất lượng dịch vụ.

Bác sĩ Quang cũng là người tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý bệnh viện như: Kê đơn thuốc điện tử; đăng ký khám, chữa bệnh bằng kiosk y tế thông minh; thanh toán không dùng tiền mặt.

Các gương điển hình tiên tiến ngành Y tế tỉnh Đồng nai được tuyên dương

Với sự tâm huyết và trách nhiệm, ông đã góp phần đưa bệnh viện trở thành một trong những bệnh viện tuyến tỉnh hàng đầu cả nước. Vừa qua, bác sĩ Quang vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Thầy thuốc Ưu tú.

Bác sĩ Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh với mục tiêu "lấy người bệnh làm trung tâm", nhiều cá nhân, tập thể của Ngành Y tế Đồng Nai đã và đang ra sức thi đua, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Họ là hiện thân của lòng tận tụy, trí tuệ và khát vọng cống hiến, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đến nay, Ngành Y tế tỉnh Đồng Nai đã cơ bản hoàn chỉnh cơ sở vật chất và nguồn nhân lực được đầu tư bài bản, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Nhiều bệnh viện ở các tuyến đã triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, kịp thời cứu chữa nhiều ca bệnh hiếm, bệnh khó, nguy kịch.



