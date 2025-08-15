HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Ngành y tế Huế nói rõ nguyên nhân 4 người tử vong do liên cầu lợn

Tin, ảnh, clip: Quang Nhật

(NLĐO) - Trong 42 ca nhiễm liên cầu lợn tại Huế thì có 4 người tử vong. Những trường hợp này khá lớn tuổi, mắc bệnh lý nền nặng, đến bệnh viện muộn.

Ngày 15-8, Sở Y tế TP Huế cho biết tính từ đầu năm đến nay, địa phương này đã ghi nhận 42 ca mắc liên cầu lợn tại 18 xã/phường, trong đó 4 trường hợp tử vong. Trong khi đó, năm 2024 chỉ có 3 ca liên cầu lợn và không có ca tử vong.

Ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế, thông tin về tình trạng bệnh liên cầu lợn tại kỳ họp HĐND TP Huế hồi tháng 7. 

Cụ thể, nếu như từ tháng 1 đến tháng 5-2025, toàn TP Huế chỉ có 6 ca thì chỉ trong tháng 6 có 16 ca nhiễm liên cầu lợn (1 ca tử vong); tháng 7 lên đến 19 ca (3 ca tử vong). 

Tuy nhiên, trong 13 ngày đầu của tháng 8, Huế chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm. Đây là thời điểm nhiều quán ăn như bún, bánh ép, hoặc các bữa ăn gia đình tại Huế đã hạn chế hoặc không sử dụng thịt heo.

Ngành y tế Huế nói rõ nguyên nhân 4 người tử vong do liên cầu lợn - Ảnh 1.

Rất nhiều quán bún Huế không bán thịt heo vì có nhiều người mắc liên cầu lợn

Theo phân tích của Sở Y tế TP Huế, tình hình bệnh liên cầu lợn ở người tại địa phương này có sự gia tăng đột biến hơn so với mọi năm, đặc biệt là trong giai đoạn cuối tháng 6 đến đầu tháng 7-2025. Sau đó, số ca mắc bệnh giảm dần vào giữa tháng 7-2025 và liên tục trong 18 ngày (từ 24-7 đến 11-8) không ghi nhận ca bệnh. Đến ngày 12-8 mới xuất hiện trở lại 1 ca mắc bệnh liên cầu lợn.

Tất cả các ca bệnh đều nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó 39 ca tại cơ sở 1 và 3 ca tại cơ sở 2. Hiện có 13 trường hợp vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Các trường hợp tử vong là do lớn tuổi, mắc bệnh lý nền nặng hoặc đến bệnh viện rất muộn, khi đã chuyển nặng.

Đến nay, 100% ca bệnh liên cầu lợn đều được Sở Y tế TP Huế tổ chức xác minh, điều tra dịch tễ và xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tin liên quan

Một phụ nữ ở Sóc Trăng bị nhiễm khuẩn liên cầu lợn

Một phụ nữ ở Sóc Trăng bị nhiễm khuẩn liên cầu lợn

(NLĐO) – Trước khi phát bệnh, người phụ nữ ở Sóc Trăng đã chế biến xương và thịt heo cho gia đình ăn

Người đàn ông nguy kịch do nhiễm khuẩn liên cầu lợn

(NLĐO) – Người thân cho biết ông T. thường xuyên ăn thịt heo, đặc biệt phần đầu và nội tạng

Bán hủ tíu, nhiễm bệnh liên cầu lợn

(NLĐO)-Ghi nhận của ngành y tế TP HCM cho thấy trong năm qua, số người mắc bệnh liên cầu lợn trên địa bàn TP tăng 200%, trong đó có nhiều ca bị biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất nặng nề đến cuộc sống.

liên cầu lợn heo tai xanh nhiễm khuẩn tử vong dịch bệnh bánh ép bún bò
