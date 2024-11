Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Riêng ở khu vực huyện Kỳ Anh, lượng mưa đo được từ 130-230 mm; trong sáng nay (5-11), cùng với việc nước ở thượng nguồn đổ về nhiều đã gây ngập cục bộ một số vùng.

Mưa lớn kèm theo nước thượng nguồn đổ về khiến cầu tràn Mỹ Thuận bị ngập sâu, người và phương tiện không thể qua lại.

Đặc biệt, đoạn qua cầu tràn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh bị ngập sâu, nước chảy xiết, giao thông chia cắt hoàn toàn ảnh hưởng đến việc đi lại của hơn 500 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu của 2 thôn Mỹ Lợi và Mỹ Thuận.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương xã Kỳ Sơn đã làm rào chắn, biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm, đồng thời cắt cử các lực lượng trực tại các điểm tràn trên địa bàn không cho người và phương tiện qua lại.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã Kỳ Sơn tiến hành làm rào chắn, cử lực lượng không cho người dân qua lại.

Ông Nguyễn Trí Đồng, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết tuy lượng mưa đợt này không lớn và dồn dập, nhưng cũng đã có nhiều điểm thấp trũng tại huyện này bị ngập cục bộ.

Ngoài ra, để chủ động phòng mưa, lũ khi mưa lớn kéo dài, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã bắt đầu cho xả tràn 3 công trình hồ chứa nước do đơn vị này quản lý gồm: Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí và Khe Xai.

Hồ Bộc Nguyên xả tràn với lưu lượng xả từ 5-120m3/ s.

Cụ thể: Hồ Bộc Nguyên (huyện Cẩm Xuyên) và hồ Thượng Sông Trí (Tx.Kỳ Anh) đã xả tràn lưu lượng 5-120m3/s; hồ Khe Xai (huyện Thạch Hà) xả tràn 5-60m3/s.

Phía đại diện Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, việc kết thúc xả tràn sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước hồ.

Clip: Hồ Khe Xai đang xả tràn lưu lượng 5-60m3/s.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng đã gửi thông báo đến các địa phương chịu ảnh hưởng trong hệ thống xả tràn khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản vùng hạ du.

Hồ Bộc Nguyên đang được kích hoạt xả tràn.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện về chủ động ứng phó mưa lớn. Tỉnh này đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức rà soát, chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao về ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Các huyện, thị xã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.