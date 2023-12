Ngày 2 Hò Dô 2023: Tempest khiến hàng ngàn khán giả vỡ òa cảm xúc

Nhóm nhạc Hàn Quốc Tempest nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả Việt Nam

Tối 23-12, ngày thứ 2 của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM lần 3 - Hò Dô 2023 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) tiếp tục thu hút đông đảo khán giả. Nhóm nhạc Hàn Quốc Tempest nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ khán giả Việt Nam.

Lần đầu tiên lưu diễn tại TP HCM, nhóm chỉ có 6 thành viên. Thành viên Taerae không may gặp chấn thương ở mắt, nên xuyên suốt buổi diễn, anh chỉ có thể ngồi trên sân khấu, góp giọng trong các phân đoạn riêng và nhìn cả nhóm còn lại thực hiện loạt vũ đạo đặc trưng của nhóm, "cháy" hết mình cùng với khán giả của Hò Dô 2023.



Trình diễn loạt ca khúc đình đám của mình gồm Vroom Vroom, Dangerous, Can't Stop Shining, Taste The Feeling, Dive, Freak Show, Raise me up… Tempest đã nhận được cả con đường ánh sáng kéo dài như sự bày tỏ tình cảm của hàng ngàn khán giả có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Đặc biệt, ca khúc ra mắt mang tên Bad News được nhóm thể hiện 2 lần, trong set diễn chính và phần endcore (hát lại) gây bất ngờ khi chào tạm biệt.

Trong phần giao lưu với khán giả, ngoài những câu chào và lời giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt, Tempest còn hào hứng chia sẻ trong thời gian ngắn đã có chuyến "food tour" thưởng thức được kha khá món như: bánh mì, bún chả, bún đậu, phở, mì tôm… Nhiều người dễ dàng nhận ra, niềm đam mê mãnh liệt ẩm thực Việt của các chàng trai được ảnh hưởng ít nhiều từ chính "người anh cả" Hanbin (Ngô Ngọc Hưng).

Hình ảnh của Tempest tại Hò Dô 2023

Bên cạnh đó, hành động "đốn tim" khán giả của Tempest không chỉ dừng lại ở việc pose ảnh chung hay sự xuất hiện chiếc nón lá mang đậm tính dân tộc mà còn phải kể đến nhóm trưởng Lew với lời hứa về lần gặp mặt tiếp theo tại Việt Nam với đầy đủ 7 thành viên.

Hanbin cũng tiếp lời ngay sau rằng lần sau chắc chắn vui hơn nữa. Về phía Hyeongseop, anh chàng khiến nhiều người phì cười vì sự tình cảm pha chút hài hước quen thuộc: "Đến đây, mình có cảm giác như về nhà. Việc bắt đầu làm Idol là quá đúng đắn rồi".

Chàng trai "hướng nội" Eunchan cũng không khỏi xúc động khi chia sẻ: "Từ lúc đến Việt Nam đã nhận được sự cổ vũ của mọi người nên trên sân khấu, chúng mình mới được tận hưởng cảm xúc trọn vẹn như thế".

Tempest hứa sẽ trở lại Việt Nam

Đêm nhạc cuối cùng của HOZO Super Fest 2023 sẽ diễn ra vào tối nay, 24-12 tại trục đường đi bộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi (TP HCM), với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ: Top 6 DJ Mag Don Diablo, Thu Minh, Jaigon Orchestra, Vortexx, El Pony Pisador, nhóm nhạc Dalab, Nhân Dạng Band, cùng màn trao giải chung cuộc Cảm hứng Hò Dô 2023.