Thời sự Chính trị

Ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Với 477/489 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam.

Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Sau khi được ban hành và đi vào thực tiễn, Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của văn hóa - lĩnh vực nền tảng, đồng thời là động lực nội sinh quan trọng của tiến trình phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Ngày 24-11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương - Ảnh 1.

Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh: Phạm Thắng

Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam quy định ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Cùng với đó, miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.

Hình thành các cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa

Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ. Khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.

Ngày 24-11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng


Nghị quyết cũng quy định về việc hình thành các cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa là khu vực có ranh giới địa lý xác định, tập trung các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, được đầu tư xây dựng nhằm liên kết các không gian sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm, sản xuất, phân phối, thương mại hóa các sản phẩm, dịch vụ văn hóa; hỗ trợ, đào tạo văn hóa, nghệ thuật, giải trí, dịch vụ văn hóa, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan để tạo thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, giải trí đồng bộ, hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ cao và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo.

Hình thành, phát triển tổ hợp sáng tạo văn hóa là khu phức hợp các công trình, không gian, hạ tầng kỹ thuật để cho thuê, khai thác, sử dụng nhằm phát triển công nghiệp văn hóa kết hợp với các mục tiêu thương mại, dịch vụ tại khu đô thị, khu dân cư, khu du lịch văn hóa hoặc tại cụm, khu công nghiệp, nhà máy hoặc công trình khác được chuyển đổi công năng thành tổ hợp sáng tạo văn hóa.

Nghị quyết của Quốc hội cũng cho phép thí điểm các mô hình kinh doanh văn hóa mới gắn với nền tảng số: Bảo tàng mở, nhà hát di động, thư viện số và một số loại thiết chế văn hóa số khác theo quy định của Chính phủ. Thời gian thực hiện thí điểm tối đa là 5 năm.

Thí điểm thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật

Nhà nước thí điểm thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật ở trung ương và một số địa phương. Quỹ hoạt động theo mô hình hợp tác công tư, là Quỹ đầu tư mạo hiểm, hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí vốn. Thời gian thực hiện thí điểm tối đa đến hết năm 2035.

Nghị quyết quy định tổ chức, cá nhân đầu tư vào hạ tầng số và phát triển các giải pháp công nghệ cao cho văn hóa và phát triển trọng tâm một số ngành, lĩnh vực công nghiệp văn hóa, bao gồm: Du lịch văn hóa; điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; trò chơi điện tử trên mạng có nội dung giáo dục, tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử Việt Nam và mỹ thuật được hỗ trợ thuế thu nhập.

Cụ thể, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động văn hóa của doanh nghiệp. Việc xác định thời gian miễn, giảm thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào doanh nghiệp đối với hoạt động văn hóa.

Miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học nhận được từ hoạt động văn hóa của doanh nghiệp…

Tạo vị thế và tầm vóc mới của nền văn hóa Việt Nam

Tạo vị thế và tầm vóc mới của nền văn hóa Việt Nam

(NLĐO) - Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam sẽ tạo ra vị thế và tầm vóc mới của nền văn hóa Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đã dự Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ năm 2024.

Đề xuất ngày 24-11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương

(NLĐO) - Dự thảo Nghị quyết của QH về phát triển văn hóa Việt Nam đề xuất, ngày 24-11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, được nghỉ làm và hưởng nguyên lương

Quốc hội khóa XVI nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam Ngày Văn hóa Việt Nam
