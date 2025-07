Vậy ở thời điểm này, thí sinh cần làm gì? Có cần điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng? Các chuyên gia đã có những lưu ý đối với thời gian “sát nút” này.

ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính - Marketing cho biết, thí sinh đang bước vào ngày cuối đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển ĐH trên hệ thống của Bộ GD-ĐT với thời hạn kéo dài đến 17 giờ ngày 28-7. Đây là giai đoạn rất quan trọng, đòi hỏi sự chủ động, cẩn trọng và có chiến lược rõ ràng từ các em.

Ở thời điểm này, thí sinh cần rà soát kỹ thứ tự các nguyện vọng đã đăng ký, cân nhắc thêm — bớt hoặc điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp với mức điểm thi tốt nghiệp THPT, phổ điểm năm nay cũng như điểm sàn của các ngành, trường mà các em quan tâm.

Việc sắp xếp thứ tự nguyện vọng phải thể hiện đúng nguyện vọng ưu tiên thực sự, bởi mỗi thí sinh chỉ được xét trúng tuyển theo nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện. Việc điều chỉnh hoặc bổ sung nguyện vọng nên thực hiện càng sớm càng tốt, đặc biệt là sau khi đã phân tích bách phân vị, điểm chuẩn những năm trước và các yếu tố liên quan như học bổng, cơ hội việc làm, vị trí địa lý, điều kiện kinh tế gia đình... Tránh đợi đến sát thời hạn mới thao tác vì có thể gặp trục trặc kỹ thuật hoặc bỏ lỡ thời cơ điều chỉnh phù hợp.

Khuyến khích các em mạnh dạn lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp rõ ràng, có sự phân nhóm nguyện vọng thành 3 mức: nguyện vọng mơ ước - ngành mình mong muốn vào - trường mình mong muốn vào; khả thi - ngành và trường mình cảm thấy mong muốn vừa phải và có độ tương đối an toàn và an toàn - là những ngành và trường mình thấy điểm đó đảm bảo an toàn khả năng trúng tuyển cao. Đồng thời, cần đảm bảo việc lưu và xác nhận thông tin chính xác trên hệ thống để tránh những sai sót không đáng có.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025. Ảnh: Hoàng Triều

PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ, Trưởng Khoa Cơ khí Chế tạo máy, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, lưu ý đến trước 17 giờ ngày 28-7, thí sinh cần lưu ý những việc sau:

Kiểm tra lại một cách cẩn thận nhất danh sách nguyện vọng đã đăng ký bằng việc đăng nhập vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT để xem lại thứ tự nguyện vọng, mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển đã đăng ký. Đảm bảo không có gì sai sót.

Nghiên cứu kỹ thông tin tuyển sinh cập nhật từ trường: Xem công bố điểm sàn, phương pháp tính điểm xét tuyển, cách quy đổi điểm giữa các tổ hợp xét tuyển của từng ngành, từng chương trình đào tạo (CTĐT) mà mình đăng ký theo học.

Bên cạnh việc tham khảo thêm bảng bách phân vị và bảng so sánh điểm trung bình học bạ 3 năm THPT và điểm trung bình tốt nghiệp THPT 2025 của Bộ GD-ĐT và của từng trường để có thể xác định rõ hơn mức điểm của mình đang thuộc nhóm nào, từ đó chọn ngành, CTĐT và trường phù hợp với năng lực của mình.

Xác định nhu cầu điều chỉnh: Hiện nay thí sinh còn thời gian rất ít trong giai đoạn chính thức được phép điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng. Lưu ý là không có giới hạn số lần điều chỉnh, thứ tự nguyện vọng, số lượng nguyện vọng.

Thí sinh chỉ nên điều chỉnh/bổ sung nguyện vọng trong giai đoạn này nếu: Điểm xét tuyển theo từng ngành, từng trường mà thí sinh muốn ứng tuyển cao hơn (muốn bổ sung thêm nguyện vọng vào các trường/ngành tốt hơn, có điểm chuẩn cao hơn so với nguyện vọng đã đăng ký ban đầu) hoặc thấp hơn kỳ vọng (muốn bổ sung thêm nguyện vọng vào các trường/ngành an toàn hơn, có điểm chuẩn thấp hơn, nằm phía dưới trong danh sách nguyện vọng để đảm bảo trúng tuyển).