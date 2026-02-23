Ngày đầu đi làm sau Tết: "Chuyện lạ" tại hàng loạt điểm nóng giao thông ở TPHCM

Sáng 23-2, sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, người dân TPHCM bắt đầu quay lại đi học, đi làm.

Người dân lưu thông trên đại lộ Phạm Văn Đồng.

Trên đường Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Chinh, Cộng Hòa, Đinh Bộ Lĩnh, cầu Bình Triệu..., lượng phương tiện đông đúc nhưng di chuyển ổn định, người dân lưu thông thoải mái.

Sáng cùng ngày, các đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cũng ra quân, bố trí lực lượng để điều tiết giao thông.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông

Đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.

Đường sá thông thoáng.

Khu vực cầu Ba Son.

Lối lên cầu Sài Gòn, hướng về ngã tư Thủ Đức.

Lối lên cầu Bình Triệu, hướng vào trung tâm thành phố.

Khu vực ngã tư Hàng Xanh.