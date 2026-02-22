9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn giao thông làm 230 người chết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn giao thông làm 230 người chết

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người.

Ngày 22-2, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an cho biết 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (Từ ngày 14-2 đến 10 giờ ngày 22-2, tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày Mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, giảm 154 vụ , giảm 73 người chết, giảm 118 người bị thương.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: 230 Người chết vì tai nạn giao thông toàn quốc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở Hải Phòng. Ảnh: T.H.

Cũng trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 2.473 trường hợp, 16.095 giấy phép lái xe bị trừ điểm; tạm giữ 747 ô tô, 26.742 mô tô, 1.062 phương tiện khác.

Trong đó, phát hiện, xử lý 26.337 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 34,4% tổng số vi phạm về TTATGT); so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tăng 9.188 trường hợp. Phát hiện, xử lý 15.728 trường hợp vi phạm tốc độ…

Theo Cục CSGT, trong 9 ngày nghỉ Tết tổng lưu lượng phương tiện từ đường địa phương đi vào các tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý là hơn 5,2 triệu lượt; tổng lưu lượng phương tiện từ các tuyến cao tốc ra tuyến đường địa phương là gần 5.4 triệu lượt.

Tin liên quan

6 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông làm 168 người chết, 177 người bị thương

6 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông làm 168 người chết, 177 người bị thương

(NLĐO)- Trong 6 ngày nghỉ lễ Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT đã xử lý 16.031 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

28 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết

(NLĐO)- Trong ngày nghỉ Tết thứ 3, tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ, trên toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 31 người.

34 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ Tết đầu tiên

(NLĐO)- Trong ngày nghỉ Tết nguyên đán đầu tiiên, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người và bị thương 31 nạn nhân.

vi phạm giao thông tai nạn giao thông CSGT vi phạm nồng độ cồn Tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo