Kinh tế

Ngày hội khuyến mại hàng hiệu tại "Nha Trang Mega Sale 2026"

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức mô hình khuyến mại hàng hiệu quy mô lớn với 350 thương hiệu mạnh trong chương trình "Nha Trang Mega Sale 2026"

Ngày 21-5, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Công ty TNHH TM-DV Bigbang Hàng Hiệu tổ chức họp báo về chương trình "Nha Trang Mega Sale 2026" nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động thương mại – du lịch trên địa bàn. 

Sự kiện diễn ra từ ngày 27-5 đến 31-5 tại tầng 3 khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang, 60 Trần Phú, phường Nha Trang.

Đây là lần đầu tiên mô hình khuyến mại hàng hiệu quy mô lớn được tổ chức tại Nha Trang, với sự tham gia của hơn 350 thương hiệu trong và ngoài nước thuộc nhiều ngành hàng như thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ, thể thao, đồ gia dụng và chăm sóc sức khỏe. 

Các chương trình ưu đãi giảm giá từ 10% đến 80% được kỳ vọng sẽ tạo sức hút lớn đối với người dân và du khách.

350 thương hiệu quốc tế, trong nước tại "Nha Trang Mega Sale 2026" - Ảnh 1.

Chương trình "Nha Trang Mega Sale 2026"

Theo Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, chương trình không chỉ hướng đến mục tiêu gia tăng sức mua mà còn góp phần phát triển loại hình du lịch mua sắm – xu hướng đang được nhiều đô thị du lịch lớn đẩy mạnh. 

Việc tổ chức sự kiện ngay trung tâm tuyến du lịch biển Trần Phú giúp du khách dễ dàng kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan và mua sắm trong cùng hành trình trải nghiệm.

Lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định các hàng hóa trong đợt khuyến mại lần này đều phải được truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sản phẩm, đúng hàng hiệu.

350 thương hiệu quốc tế, trong nước tại "Nha Trang Mega Sale 2026" - Ảnh 2.

Khung giờ bán hàng từ 9 giờ đến 22 giờ từ ngày 27 đến 31-5 tại khách sạn Mường Thanh Luxury

350 thương hiệu quốc tế, trong nước tại "Nha Trang Mega Sale 2026" - Ảnh 3.

Trước đó, chương trình khuyến mại hàng hiệu đã được tổ chức thành công ở nhiều địa phương

Bên cạnh hoạt động kích cầu tiêu dùng, tỉnh Khánh Hòa cũng chú trọng xây dựng môi trường mua sắm minh bạch, văn minh. Các đơn vị tham gia phải công khai giá bán, mức giảm giá, nguồn gốc hàng hóa và đảm bảo chất lượng sản phẩm. 

Lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát trong suốt thời gian diễn ra chương trình nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

"Nha Trang Mega Sale 2026" được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm không khí sôi động cho mùa lễ hội biển, đồng thời quảng bá hình ảnh Nha Trang là điểm đến du lịch năng động, hấp dẫn trong mùa hè năm nay.

Bùng nổ khuyến mại hàng hiệu ở TP HCM

Bùng nổ khuyến mại hàng hiệu ở TP HCM

City Sale đã trở thành thương hiệu riêng của TP HCM và có sức lan tỏa mạnh đến các tỉnh, thành phố khác

Từ 1-7, doanh nghiệp không được khuyến mại trên 50% giá bán

(NLĐO) - Từ 1-7, doanh nghiệp không được khuyến mại hàng hóa trên 50% giá bán, trừ các hoạt động khuyến mại do cơ quan có thẩm quyền cấp trung ương quyết định.

Sắp diễn ra chương trình siêu khuyến mại

Thực hiện Nghị quyết số 25 năm 2025 của Chính phủ về bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 đạt từ 8% trở lên,

