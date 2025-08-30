Ngày 29-8, tại ga Metro trung tâm Bến Thành, Chương trình "Khuyến mại hàng hiệu - City Sale" 2025 do UBND TP HCM chỉ đạo, Sở Công Thương TP HCM tổ chức thực hiện đã chính thức được khai mạc. Chương trình sẽ diễn ra xuyên lễ Quốc khánh và kéo dài đến hết ngày 7-9.

Địa điểm sắm hàng hiệu mới

Chương trình năm nay diễn ra đồng loạt tại Ga Metro Bến Thành, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Trung tâm Thương mại Diamond Plaza và SC VivoCity với 500 nhãn hàng uy tín, nhiều thương hiệu quốc tế, phân phối chính hãng, khuyến mại hấp dẫn... City Sale kỳ vọng thu hút thêm 30% - 50% lượng khách đến các trung tâm thương mại tham quan, mua sắm dịp này.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này vừa là ngày hội mua sắm của người dân và du khách, góp phần tạo nên bầu không khí tươi vui, phấn khởi chào mừng ngày Quốc khánh, vừa khẳng định vai trò tiên phong của TP HCM trong phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch.

Người tiêu dùng mua sắm tại Chương trình khuyến mại hàng hiệu

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, sau nhiều năm triển khai, City Sale đã trở thành thương hiệu riêng của TP HCM và có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các tỉnh, thành phố khác. So với năm 2024, chương trình năm nay có bước phát triển nổi bật: nhiều thương hiệu quốc tế và trong nước tham gia hơn; địa điểm, hình thức tổ chức đa dạng, gần gũi hơn với người dân và du khách và sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp (DN), thể hiện sức hút và uy tín ngày càng lớn của chương trình.

Nhân dịp này, lãnh đạo TP kêu gọi cộng đồng DN, các thương hiệu tiếp tục đồng hành với TP HCM; đồng thời, mong muốn người dân và du khách tích cực tham gia, hưởng ứng để City Sale 2025 thực sự trở thành ngày hội mua sắm - tiêu dùng - trải nghiệm văn hóa, góp phần lan tỏa sức sống, sự sôi động và tinh thần hội nhập quốc tế của thành phố mang tên Bác. "Các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chất lượng hàng hóa, minh bạch thông tin khuyến mại, nguồn gốc xuất xứ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, qua đó xây dựng hình ảnh TP HCM văn minh, hiện đại, năng động và thân thiện" - ông Nguyễn Văn Dũng đề nghị.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, thông tin thêm năm 2025, TP HCM đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh số bán lẻ 18%, một con số cao kỷ lục từ trước đến nay. Điều này đòi hỏi những nỗ lực và giải pháp mang tính đột phá, trong đó có chương trình khuyến mại tập trung.

Theo ông Phương, chương trình "Khuyến mại hàng hiệu - City Sale" năm nay được tổ chức đồng loạt tại nhiều địa điểm. Trong đó có một địa điểm rất đặc biệt là ga Metro trung tâm Bến Thành. Đây là sự kiện mở đầu một phương thức mới, kết hợp thương mại với hoạt động giao thông công cộng, điều tuy không lạ trên thế giới nhưng là việc làm mới mẻ đối với Việt Nam.

Ông kỳ vọng chương trình khuyến mại tập trung diễn ra cuối năm từ ngày 15-11 đến 31-12 sẽ "bùng nổ" hơn khi có thêm các điểm bán tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi và đặc biệt là các cửa hàng tạp hóa cũng tham gia chương trình.

Người tiêu dùng hào hứng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngay sau lễ khai mạc City Sale, các điểm mua sắm của chương trình đều thu hút khá đông người tiêu dùng. Tại ga Metro trung tâm Bến Thành, không khí mua sắm sôi động với cả khách đi metro và lẫn khách đến "săn sale". Anh Trần Mẫn Đạt, nhân viên gian hàng "Thế giới thời gian", cho biết riêng mở bán sớm (ngày 28-8), gian hàng đã bán được chục đơn, chủ yếu là đồng hồ đồng giá 699.000 đồng và 1,699 triệu đồng. Các sản phẩm giảm 30%-70% bán chậm hơn. Anh nhận xét lượng khách năm nay có phần ít hơn năm ngoái do địa điểm còn mới, song anh kỳ vọng truyền thông sẽ giúp lượng khách tăng, cải thiện doanh số.

Tại Vincom Mega Mall Thảo Điền, đại diện gian hàng Vstyle cho biết chỉ sau hơn một ngày rưỡi mở cửa sớm, lượng khách đã vượt kỳ vọng. Gian hàng trưng bày hơn 200 thương hiệu quốc tế về nước hoa và mỹ phẩm, áp dụng mức khuyến mại 50%-80%. Trước đó, đơn vị đã quảng bá online, tặng voucher 500.000 đồng cho khách đăng ký.

Chị Vân Anh (ngụ phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), cho biết chị đã có mặt từ sớm tại Vincom Mega Mall Thảo Điền vì rút kinh nghiệm những năm trước, "ngày đầu thường có khuyến mại tốt nhất". Sau khi dạo quanh, chị đã chi hơn 2 triệu đồng để mua mỹ phẩm giảm giá. Tuy vậy, chị cũng phản ánh cách treo bảng khuyến mại có thể gây hiểu nhầm. "Dù cũng mua được hàng ưng ý nhưng tôi thấy ở đây treo bảng khuyến mại từ 80% khiến nhiều người nghĩ sản phẩm giảm 80%. Thực tế, các thương hiệu lớn khuyến mại ít" - chị nói.

Bà Lê Thị Thanh Hoa, ngụ phường Xóm Chiếu (TP HCM), cho biết từng mua sắm ở City Sale và hài lòng về chất lượng lẫn giá cả nên năm nay tiếp tục đến, lần này là tại ga Metro trung tâm Bến Thành. Dù không có kế hoạch trước, bà vẫn chọn mua một số mỹ phẩm Nhật Bản giảm giá 50% và cho biết vẫn sẽ tham khảo thêm các gian hàng khác.



