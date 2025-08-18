HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ngày mai (19-8), khởi công mở rộng cao tốc TP HCM-Long Thành

Ngọc Quý

Sáng 19-8, dự án mở rộng cao tốc TP HCM- Long Thành gần 15.000 tỉ đồng sẽ được khởi công, giải “nút thắt” giao thông cửa ngõ phía Đông.

Sáng mai 19-8, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng cao tốc TP HCM – Long Thành. Đây là công trình được xếp loại cấp bách, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên ở cửa ngõ phía Đông TP HCM, đồng thời tăng cường năng lực kết nối với sân bay Long Thành và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Ảnh 1.

Với tổng vốn gần 15.000 tỉ đồng, dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông trên tuyến - Ảnh: ANH VŨ

Công trình khẩn cấp

Dự án có chiều dài gần 21 km, kéo dài từ nút giao Vành đai 2 (TP HCM) đến nút giao với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai), với tổng mức đầu tư hơn 14.945 tỉ đồng. Quy mô mở rộng mặt đường từ 4 làn xe hiện nay lên 8 làn ở đoạn từ Vành đai 2 đến Vành đai 3 và 10 làn ở đoạn từ Vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu. Riêng tại cầu Long Thành, vốn là điểm “nghẽn cổ chai” nhiều năm qua, sẽ xây dựng thêm một cầu mới gồm 5 làn xe ở phía bên phải, hướng từ TP HCM đi Đồng Nai, song song với cầu hiện hữu.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai theo hình thức công trình khẩn cấp. Chủ đầu tư VEC đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản vào cuối năm 2026, trong đó phần cầu Long Thành mới dự kiến hợp long cuối năm 2026 và hoàn thiện toàn bộ đầu quý II/2027. Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông trên tuyến, vốn hiện có lưu lượng khoảng 50.000 – 55.000 lượt xe/ngày, cao gấp 3 lần so với thiết kế ban đầu.

- Ảnh 4.

Phần 3,2km đoạn từ nút giao An Phú đến nút giao Vành đai 2 sẽ khởi công cuối tháng 9 do Ban quản lBan Quản Lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông làm chủ đầu tư - Ảnh: ANH VŨ

Bước đột phá trong kết nối hạ tầng giao thông

Cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây được đưa vào khai thác từ năm 2015, dài gần 55 km, kết nối TP HCM với Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong 10 năm qua, tuyến đường này nhanh chóng trở thành “huyết mạch” vận tải hàng hóa và hành khách ở cửa ngõ phía Đông, đặc biệt khi lưu lượng xe tăng đột biến vào các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, tình trạng kẹt xe nghiêm trọng thường xuyên xảy ra, nhất là ở khu vực trạm thu phí Long Phước (TP Thủ Đức cũ) và cầu Long Thành, khiến việc mở rộng tuyến đường trở thành yêu cầu cấp thiết.

Việc triển khai mở rộng cao tốc được đánh giá sẽ tạo bước đột phá trong kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến sân bay quốc tế Long Thành, đặc biệt trong bối cảnh cảng hàng không quốc tế lớn nhất cả nước này sắp đi vào hoạt động, đồng thời kết nối thuận lợi với các cao tốc khác như Bến Lức – Long Thành, Biên Hòa – Vũng Tàu và Dầu Giây – Phan Thiết.

Với tổng vốn gần 15.000 tỉ đồng, đây cũng là một trong những dự án trọng điểm mà ngành giao thông đặt kỳ vọng hoàn thành đúng tiến độ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.

