Pháp luật

Ngày mai 27-11, Cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ hầu tòa vụ gói thầu thiết bị 38 tỉ đồng

Ngọc Giang

(NLĐO)- Cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cùng 5 bị can chuẩn bị hầu tòa liên quan sai phạm tại gói thầu hơn 38 tỉ đồng của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Ngày mai (27-11), TAND TPHCM (cơ sở 1) sẽ đưa ra xét xử cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) Phạm Minh An cùng 5 bị cáo liên quan sai phạm tại gói thầu mua sắm thiết bị phòng mổ hybrid của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, có giá dự toán hơn 38 tỉ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28-11.

Theo cáo trạng, ông Phạm Minh An (61 tuổi) cùng Trần Mạnh Hải (48 tuổi, cựu Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch) và Đỗ Hữu Hải (39 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sơn Hà) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu hầu tòa vụ gói thầu thiết bị 38 tỉ đồng - Ảnh 1.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây

Ba bị cáo còn lại gồm Huỳnh Tuấn Anh (cựu Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân), Tạ Quang Trường (cựu Phó Tổng Giám đốc Vimedimex) và Lê Hữu Lễ (cựu Trưởng Phòng Thiết bị y tế Vimedimex) bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Gói thầu số 25, thiết bị phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, đấu thầu rộng rãi qua mạng, giá trị trúng thầu 37,9 tỉ đồng. Cáo trạng xác định Huỳnh Tuấn Anh và Lê Hữu Lễ đã thỏa thuận để Công ty Vimedimex đứng tên dự thầu, còn Công ty Tạ Thiên Ân chuẩn bị hàng hóa. Để che giấu việc nâng giá, hai công ty không ký thỏa thuận liên doanh theo quy định mà để Tạ Thiên Ân mua hàng rồi bán lại cho Vimedimex với giá được nâng đáng kể.

Hồ sơ dự thầu của Vimedimex có nhiều văn bản ủy quyền và cam kết cung cấp hàng hóa nhưng thực tế đều do Tạ Thiên Ân chuẩn bị. Sau khi trúng thầu, Vimedimex mua hàng trọn gói từ Tạ Thiên Ân chứ không làm việc với nhà sản xuất như nội dung đã cam kết.

Cơ quan tố tụng cáo buộc nhóm bị can đã cung cấp thông tin gian dối trong hồ sơ dự thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo kết luận định giá, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước hơn 18 tỉ đồng, trong đó Vimedimex hưởng 683 triệu đồng, Tạ Thiên Ân thu lợi hơn 17,3 tỉ đồng.

Đối với nhóm bị can thuộc Sở Y tế, cáo trạng nêu rõ Trần Mạnh Hải dù biết Công ty Sơn Hà chỉ sử dụng bản dự thảo chứng thư thẩm định giá, không có giá trị pháp lý nhưng vẫn trình lãnh đạo ký phê duyệt. Ông Phạm Minh An được cho là đã tin tưởng vào tham mưu của cấp dưới, không kiểm tra hồ sơ nhưng vẫn ký quyết định phê duyệt giá dự toán gói thầu 38,5 tỉ đồng, dẫn đến thiệt hại lớn cho ngân sách.

Tin liên quan

Cách chức của ông Phạm Minh An, Giám đốc sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cách chức của ông Phạm Minh An, Giám đốc sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(NLĐO)- Ông Phạm Minh An, giám đốc sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác

Đề nghị truy tố nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng 5 bị can

(NLĐO)- Ông Phạm Minh An, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cùng thuộc cấp đã thiếu trách nhiệm, để các bị can khác vi phạm quy định đấu thầu, gây thiệt hại cho nhà nước 18,3 tỉ đồng.

Ai điều hành Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi giám đốc bị khởi tố?

(NLĐO)- Ông Nguyễn Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được phân công điều hành các hoạt động của sở trong thời gian ông Phạm Minh An bị đình chỉ chức vụ, khởi tố để điều tra

