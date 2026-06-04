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Giáo dục

Ngày mai 5-6, TPHCM công bố đáp án, thang điểm chấm thi lớp 10

Đặng Trinh. Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO)- Sáng 5-6, hội đồng chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM họp toàn thể, thống nhất đáp án, thang điểm chấm và chính thức chấm thi

Dự kiến, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố đáp án, hướng dẫn chấm thi ngay sau đó. 

Công tác tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi và đối sánh kết quả thi lớp 10 sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 9-6. 

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết toàn bộ bài thi của khoảng 151.000 thí sinh dự thi lớp 10 sẽ được vận chuyển về khu vực 1 (TPHCM cũ) để thực hiện các công đoạn chấm thi. TP huy động khoảng 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia quy trình chấm thi.

Ngày mai, TPHCM công bố đáp án, thang điểm chấm thi lớp 10: Chính thức chấm thi - Ảnh 1.

Thí sinh thi lớp 10 năm 2026 ở TPHCM

Ngày 3-6, các cán bộ, giáo viên, nhân viên được phân công thực hiện công đoạn làm phách đến hết ngày 4-6. Việc chấm thi lớp 10 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 5-6 và hoàn tất vào ngày 9-6.

Cũng theo ông Phong, do 2 kỳ thi lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT liền kề nhau nên TP huy động cán bộ, giáo viên tham gia 2 kỳ thi liên tục. Sau ngày 9-6, các cán bộ phải tiếp tục tham gia công tác phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Như vậy, sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc thì Sở GD-ĐT sẽ thực hiện công tác ráp phách, lên điểm so dò điểm thi lớp 10. Công đoạn này dự kiến kéo dài khoảng 3 đến 4 ngày và sở sẽ công bố kết quả thi lớp 10 ngay sau đó.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 là kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập với quy mô lớn chưa từng có khi có tới gần 152.000 thí sinh dự thi. 

Kết thúc kỳ thi, đề thi ở các môn được đánh giá nhẹ nhàng, vừa sức, phù hợp tình hình sau sáp nhập. Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh, với phổ điểm nhiều ở khoảng từ 7-8,5 điểm ở tất cả các môn thi, dự đoán điểm chuẩn kỳ thi lớp 10 năm nay sẽ tăng so với năm học trước. 


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