Ngày này 5 năm trước của những mũi vắc-xin chống Covid-19 đầu tiên

Tròn 5 năm sau, VNVC tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài "Giọt nước mắt" (TP HCM) để tưởng nhớ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tuyến đầu đã mất trong đại dịch. Buổi tưởng niệm là dịp nhìn lại giai đoạn đặc biệt của lịch sử y tế đất nước, khi từng liều vắc-xin không chỉ là thành tựu khoa học mà còn là niềm hy vọng bảo vệ sự sống và đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Ông Trần Nguyễn Công Nguyên - Giám đốc Vận hành, Hệ thống Tiêm chủng VNVC xúc động chia sẻ: "Sau 5 năm, khi tới đây và nhìn lại những hình ảnh của những ngày chống dịch, chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn những cảm xúc về giai đoạn khốc liệt ấy, đặc biệt là những ký ức về ngày đầu tiên triển khai tiêm những liều vắc-xin Covid".

Trong không khí trang nghiêm, đại diện Hệ thống Tiêm chủng VNVC dâng hoa tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch Covid-19 tại Tượng đài "Giọt nước mắt", TP HCM

Cuối 2020, đầu 2021, cả thế giới dường như tê liệt vì dịch bệnh, số người tử vong tăng lên hàng chục ngàn người mỗi ngày. Tại thời điểm đó, VNVC công bố đầu tư 30 triệu USD (tương đương 700 tỉ đồng) vào nghiên cứu vắc-xin của AstraZeneca và Đại học Oxford. Quyết định đầu tư ngay từ khi vắc-xin mới trong giai đoạn nghiên cứu được xem là bước đi mạo hiểm nhưng mang ý nghĩa lịch sử của VNVC. Điều này giúp Việt Nam là nước đầu tiên trong Đông Nam Á có vắc-xin Covid của AstraZeneca và có được 30 triệu liều vắc-xin cho chiến dịch tiêm chủng thần tốc quy mô lớn nhất trong lịch sử y tế nước ta.

"Chúng tôi đã vô cùng hy vọng và mong vắc-xin thành công, vì chúng tôi hiểu rằng, vắc-xin là hy vọng duy nhất để có thể chặn đứng đại dịch, bảo vệ tính mạng của cộng đồng với tốc độ nhanh nhất, hiệu quả cao nhất và tiết kiệm nhất" - BS Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC chia sẻ.

Hành trình VNVC đưa vắc-xin Covid-19 về Việt Nam và tham gia chiến dịch tiêm chủng thần tốc quy mô lớn nhất trong lịch sử

Là một trong những điều dưỡng tham gia các chiến dịch tiêm chủng thần tốc tại những "vùng phong tỏa" vì Covid-19, chị Lê Thị Kim Ngân - điều dưỡng Hệ thống Tiêm chủng VNVC vẫn nhớ rõ những ngày chạy đua với dịch bệnh để tiêm đúng, tiêm đủ cho người dân. "Chưa bao giờ chúng tôi thấy cộng đồng ‘khát vắc-xin’ đến vậy, ai cũng mong chờ và hỗ trợ để các ekip nhanh chóng triển khai những mũi tiêm quý giá", chị Ngân chia sẻ.

Anh Nguyễn Tiến, nhân viên Chăm sóc khách hàng VNVC Bình Dương, từng tham gia hỗ trợ các chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 thần tốc tại nhiều khu công nghiệp và khu dân cư, nhớ lại những ngày làm việc trong điều kiện rất khắc nghiệt. "Có những ngày trời nắng nóng, nhiều bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên kiệt sức ngay tại điểm tiêm. Sau 5 năm nhìn lại, tôi vẫn tự hào vì đã góp một phần nhỏ trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng", anh chia sẻ.

VNVC hiện mở rộng mạng lưới gần 260 trung tâm tiêm chủng trên cả nước và đầu tư lớn cho dự án sản xuất vắc-xin và sinh phẩm chất lượng cao

Khi đại dịch đã lùi xa, ký ức về thời điểm cả nước cùng dõi theo từng lô vắc-xin Covid-19 đầu tiên một lần nữa nhắc lại vai trò của khoa học, tầm quan trọng của vắc-xin và của sự chuẩn bị chủ động trước các nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra trong tương lai. Từ thực tiễn đó, VNVC nỗ lực nhanh chóng mở rộng và phát triển cả về số lượng và chất lượng dịch vụ, phát triển lên đến gần 260 trung tâm hiện đại, đưa về hơn 20 loại vắc-xin mới, thế hệ mới, nâng cao tỉ lệ tiêm chủng vắc-xin lên mức chưa từng có, đặc biệt là quyết định đầu tư lớn cho việc xây dựng một nhà máy vắc-xin hiện đại hàng đầu thế giới để sản xuất các vắc-xin chất lượng cao ngay tại Việt Nam.

Nhà máy Vắc-xin và Sinh phẩm VNVC được trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại hàng đầu thế giới, kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực tự chủ vắc-xin của Việt Nam. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tăng cường năng lực khoa học - công nghệ sinh học, chủ động hơn trong nghiên cứu, sản xuất và cung ứng vắc-xin trong nước, giúp Việt Nam sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh mới nổi và hạn chế phụ thuộc vào nguồn cung toàn cầu như đã từng xảy ra trong đại dịch Covid-19.

VNVC tiêm miễn phí hàng triệu liều vắc-xin, triển khai nhiều hoạt động nâng cao kiến thức về vắc xin và tiêm chủng cho người dân

Từ những bài học của đại dịch Covid-19, VNVC vẫn tiếp tục vững bước trên hành trình hiện thực hóa những Nghị quyết quan trọng của Đảng, Chính Phủ về mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và lĩnh vực phòng bệnh nói chung, trong đó, y tế tư nhân đóng vai trò nòng cốt quan trọng để góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, "vì Việt Nam khỏe mạnh".

