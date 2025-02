Nghệ An có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 25-2, tại kỳ họp thứ 27, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chức mừng ông Hoàng Phú Hiền và ông Phùng Thành Vinh

Tại kỳ họp, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã trình bày tờ trình giới thiệu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Hoàng Phú Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngay sau đó, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo hình thức bỏ phiếu kín. Với 100% đại biểu dự họp tán thành, HĐND tỉnh đã thống nhất bầu các ông: Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Hoàng Phú Hiền (50 tuổi), quê xã Bạch Ngọc, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ cầu đường.

Trước khi được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Hiền từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An; Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa; Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An.

Ông Phùng Thành Vinh (51 tuổi), quê quán xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thủy lợi.

Trước khi được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Vinh từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An.

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, gần 16.500 km2 và dân số theo thống kê mới nhất gần 3,7 triệu người; có đường biên giới dài hơn 468 km trên bộ và đường bờ biển dài 82 km. Toàn tỉnh có 20 huyện, thành phố, thị xã (trong đó có 11 huyện, thị miền núi, núi cao) với hơn 510.000 đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngoài ông Lê Hồng Vinh là Chủ tịch, tỉnh Nghệ An có 5 Phó Chủ tịch là các ông: Bùi Thanh An, Bùi Đình Long, Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh.