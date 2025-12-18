Nghệ An nghiên cứu tìm vị trí xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa quyết định đưa Dự án xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh vào danh mục 12 công trình, dự án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh để để đôn đốc, giám sát, triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm yêu cầu, tiến độ.

Dự án xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh là dự án trọng điểm

Trước đó, tại Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11-2025, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã Giao Sở Xây dựng nghiên cứu, rà soát, lựa chọn và đề xuất vị trí phù hợp để quy hoạch xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh đảm bảo đồng bộ với định hướng phát triển không gian đô thị, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, thuận lợi kết nối giao thông, phát triển quỹ đất.

Ngoài dự án Trung tâm Hành chính tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa thêm 11 dự án khác vào diện trọng điểm, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; Dự án thành phần Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư (bao gồm việc di dời công trình có điện áp dưới 110kV) địa phận tỉnh Nghệ An thuộc Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh, Cảng Hàng không quốc tế Vinh.

Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò; Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; Hợp phần Bồi thường, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Dự án Hạ tầng ưu tiên và Phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An; Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; các dự án hạ tầng Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam (Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An; Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1; Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3; Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I và II; Dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 2 - Nghệ An; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc); Khu du lịch văn hóa - lịch sử thuộc "Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn cũ (nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

Được biết, theo quyết định số 291-QĐ/TU ngày 17-12-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thành lập Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị của địa phương theo chức năng nhiệm vụ để triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm yêu cầu, tiến độ 12 công trình, dự án trọng điểm.