Nghệ An phấn đấu thành cực tăng trưởng tầm quốc gia

Sáng 2-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 200.579 đảng viên toàn Đảng bộ.

Vẫn còn nhiều điểm nghẽn

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thay mặt Bộ Chính trị đã dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự đồng thuận của hệ thống chính trị và nhân dân, Nghệ An đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm với các điểm nghẽn, như chất lượng tăng trưởng chưa thật sự bền vững, kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư còn những rào cản…

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo mở ra cơ hội mới, tỉnh Nghệ An xác định rõ các mục tiêu, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, trung tâm Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, logistics, du lịch.

Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại. Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển và 2 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ.

Quyết tâm chính trị cao nhất

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX là dịp để toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước nhân dân các dân tộc trong tỉnh và trước cả nước về vị trí, vai trò là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thôi thúc khát vọng phát triển.

"Đây cũng là quyết tâm chính trị cao nhất, tình cảm thiêng liêng nhất của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phấn đấu thực hiện trọn vẹn niềm mong mỏi của Bác Hồ muôn vàn kính yêu đối với quê hương "Nghĩa trọng tình cao" của Người" - Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, mục tiêu của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đây không chỉ là mục tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ mới, mà là lời hứa danh dự, là cam kết chính trị của đại hội trước Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Chiều 2-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ I với sự tham dự của ông Phan Đình Trạc cùng ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đại diện các ban Đảng Trung ương.

Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới gồm 17 người. Ông Nguyễn Đức Trung tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy là ông Hoàng Nghĩa Hiếu, ông Lê Hồng Vinh và bà Võ Thị Minh Sinh.

Ông Hồ Văn Niên làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang quyên góp giúp đỡ đồng bào bị bão lũ Sáng 2-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị của Tỉnh ủy Quảng Ngãi công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo - giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Hồ Văn Niên 50 tuổi, người Ba Na, quê Gia Lai. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tháng 6-2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030 để giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. * Trong ngày 2-10, tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các đại biểu đã tham gia quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 448 đại biểu chính thức đại diện cho 131.487 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, khai mạc vào sáng 3-10. T.Trực - D.Nhân



