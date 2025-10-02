Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng xác định nhiều nhiệm vụ quan trọng

Ngày 2-10, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 9 đến 11-10) với 498 đại biểu chính thức, đại diện cho 119.396 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh. Phương châm Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".



Ông Nguyễn Khắc Bình - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và ông Võ Thanh Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, chủ trì họp báo.

Ông Nguyễn Khắc Bình, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, dấu mốc đặc biệt trên chặng đường phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng. Đại hội sẽ không sử dụng tài liệu giấy, văn kiện sẽ cung cấp cho đại biểu qua mã QR hoặc ứng dụng điện tử.

Về công tác nhân sự, toàn bộ nhân sự chủ chốt gồm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ do Bộ Chính trị chỉ định, theo đúng quy định tại Chỉ thị số 45-CT/TW.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết Đại hội tập trung thực hiện 2 nội dung: Tổng kết nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng và công tác nhân sự.

Dự thảo các văn kiện Đại hội xác định 25 chỉ tiêu chủ yếu trên 4 lĩnh vực: kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng. Trong đó, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2025 - 2030 khoảng 10% - 10,5%. Đến năm 2030, tỉ trọng nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 28,5% - 29%; công nghiệp - xây dựng chiếm 32% - 33%; dịch vụ chiếm 39% - 40%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 6.700 - 7.500 USD; số lượng doanh nghiệp đang hoạt động khoảng 33.000 doanh nghiệp; kinh tế khu vực tư nhân đóng góp 78% trong GRDP.

Lâm Đồng muốn thu hút đầu tư nhiều dự án

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung đầu tư thực hiện các công trình trọng điểm từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và đối tác công tư gồm: các dự án trên địa bàn tỉnh phục vụ thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Lâm Đồng sẽ tập trung đầu tư nhiều dự án trọng điểm, trong đó có nhiều dự án đường sắt, đường bộ cao tốc.

Các tuyến đường bộ cao tốc như Dầu Giây - Liên Khương đoạn Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Nha Trang - Liên Khương, Gia Nghĩa - Phan Thiết, đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành. Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27, Quốc lộ 28, Quốc lộ 55, tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm. Xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng. Một số dự án hồ thủy lợi lớn; đê, kè ứng phó biến đổi khí hậu cũng sẽ được xây dựng.

Trong giai đoạn này, các dự án thu hút đầu tư gồm: các Tổ hợp nhà máy tuyển bô-xít và chế biến Alumin, nhôm và các sản phẩm từ nhôm; các dự án năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi; khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh, Khu công nghệ cao tỉnh; Trung tâm logistics, cảng biển, cảng cạn.