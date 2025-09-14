Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định và Kingtek Quảng Nam vào bán kết Giải bóng đá Đồng hương 2025

Lạ lùng Kingtek Quảng Nam

Khởi đầu Giải bóng đá Đồng hương toàn quốc 2025 – DHF Cup S3 bằng những trận đấu không thật sự bùng nổ ở vòng bảng, Kingtek Quảng Nam khiến người hâm mộ phải ngạc nhiên khi "lột xác" hoàn toàn ở tứ kết. Đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Tùng đã xuất sắc đánh bại ứng viên vô địch nặng ký Đồng hương Hà Tĩnh để giành tấm vé bán kết thứ nhì, sau Sông Lam Nghệ An (SLNA).

Kingtek Quảng Nam từng bước tiến vào bán kết đầy thuyết phục

Rất nhiều bài học được rút ra khi Kingtek Quảng Nam vượt qua vòng bảng bằng khe cửa hẹp. Họ khởi đầu giải bằng chiến thắng chật vật 1-0 trước 8X Thành Nam Nam Định rồi để thua 1-2 trước Bình Dương. Thủ chắc nhưng công khá tệ, Kingtek Quảng Nam hầu như không có "cửa" vượt qua Thanh Hóa ở lượt đấu cuối vòng bảng.

Thua hoặc hòa là chia tay sớm với giải, Kingtek Quảng Nam làm được hơn những gì các CĐV mong đợi. Pha ghi bàn duy nhất của Tấn Tịnh (Tịnh Kanté) giúp đội bóng xứ Quảng loại Thanh Hóa, cùng đội đầu bảng Bình Dương vào tứ kết. Chỉ để thủng lưới 2 bàn nhờ tài năng của Đình Thuận (cựu thủ môn tuyển futsal quốc gia) nhưng hàng công Quảng Nam cũng rất khó khăn để ghi bàn khi chỉ "nổ súng" mỗi trận một lần tại vòng bảng!

Văn Hiếu (3, áo trắng) mở tỉ số bằng cú sút xa đẹp mắt

Tranh vé bán kết

Thể hiện diện mạo mới hoàn toàn khi đối đầu cùng Hà Tĩnh ở tứ kết, Quảng Nam chơi công thủ toàn diện trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Văn Hiếu (Hiếu futsal) mở tỉ số ở phút 19 bằng cú sút xa đẹp mắt trước khi kiến tạo cho đồng đội Trọng Nhân (Nhân Sana) nhân đôi cách biệt ở phút 52.

Văn Hiếu (3) và Trọng Nhân (16) góp công ở bàn thứ nhì

Hà Tĩnh gắng gượng tìm cách phản công nhưng mọi pha bóng do Gia Từ, Văn Giang phát động đều không hiệu quả trước hàng thủ kín kẽ của Kingtek Quảng Nam.

Không những thế, ở phút bù giờ 60+5, Văn Hiếu lại kiến tạo cho cầu thủ vào thay người Ngọc Trung ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0.

Kingtek Quảng Nam giành chiến thắng trong niềm vui của cổ động viên xứ Quảng

Thắng tưng bừng trước Hà Tĩnh, Kingtek Quảng Nam sẽ góp mặt ở bán kết, chờ so tài với SLNA, đội bóng trước đó đã đánh bại Bình Dương với tỉ số 1-0, vào chiều 17-9. Ở cặp bán kết còn lại, Quảng Ngãi (thắng Đồng Tháp 2-1) và Bình Định (thắng Ninh Thuận 4-3) sẽ đối đầu để tranh quyền vào chơi trận chung kết.