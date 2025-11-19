Nghe điện thoại từ số lạ, cụ ông 77 tuổi mang 300 triệu đồng đến ngân hàng chuyển tiền

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nghe điện thoại từ số lạ, cụ ông 77 tuổi mang 300 triệu đồng đến ngân hàng chuyển tiền

Đức Ngọc

(NLĐO) - Nghe điện thoại từ số lạ tự xưng là cán bộ công an, một cụ ông suýt mất 300 triệu đồng.

Ngày 19-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an xã Đông Lộc vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh công an chiếm đoạt tiền của người dân trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Cụ ông suýt mất số tiền 300 triệu đồng khi nghe điện thoại và làm theo hướng dẫn của các đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Ảnh: V. Hậu

Theo cơ quan công an, ngày 16-11, Công an xã Đông Lộc tiếp nhận tin báo về việc ông N.H.Q. (77 tuổi, trú tại xóm Trường Sơn, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An) liên tục bị các đối tượng lạ gọi điện thoại đe dọa. 

Các đối tượng tự xưng là lực lượng công an, thông báo sai sự thật về việc ông P. có liên quan đến các vụ án lớn về ma túy và đường dây rửa tiền với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Sau khi tạo áp lực, khiến nạn nhân lo lắng, sợ hãi, chúng yêu cầu ông Q. phải gửi gấp số tiền 300 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp (tự xưng là tài khoản "xác minh" của viện kiểm sát).

Cùng ngày, trong lúc ông Q. đến phòng giao dịch Ngân hàng Agribank chi nhánh trên địa bàn để nộp tiền theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo, cán bộ Công an xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An nhanh chóng tiếp cận, kịp thời trấn an tinh thần và giải thích cho ông Q. về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Nhờ đó, ông Q. đã bảo toàn được tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào qua điện thoại từ các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng (công an, tòa án, viện kiểm sát...); không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho người lạ. Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và hướng dẫn xử lý kịp thời, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Tin liên quan

Cảnh báo việc đối tượng tự xưng nhân viên y tế để chào bán thuốc

Cảnh báo việc đối tượng tự xưng nhân viên y tế để chào bán thuốc

(NLĐO) – Sau khi tư vấn sức khỏe qua điện thoại và nền tảng mạng xã hội, một số đối tượng tự xưng là nhân viên y tế chào mời bệnh nhân ở Cà Mau mua thuốc hoặc thực phẩm chức năng.

Công an TP HCM bắt người tự xưng Phó Trưởng Ban nội chính Trung ương

(NLĐO) - Công an TP HCM đã khởi tố bị can Trần Anh Vũ về tội lừa đảo và đang tìm nạn nhân của người này.

Bí ẩn phía sau cuộc gọi của người tự xưng là cán bộ công an

(NLĐO) - Nhận thấy khách hàng có dấu hiệu bị lừa đảo, nhân viên một ngân hàng ở Hà Tĩnh đã nhanh chóng liên hệ với công an để ngăn chặn kịp thời.

cung cấp thông tin thủ đoạn lừa đảo công an tỉnh tài khoản ngân hàng thông tin cá nhân Công an tỉnh Nghệ An
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo