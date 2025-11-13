Nhà sản xuất phim điện ảnh "Hoàng tử quỷ" tung video clip hậu trường vào ngày 13-11, kể về hành trình hóa thân của các diễn viên và giới thiệu dàn nhân vật chính, phụ qua loạt poster mới.

Ngoài những gương mặt: Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Thanh Trực, Rima Thanh Vy đã giới thiệu trước đó, phim còn có sự góp mặt của Hoàng Linh Chi, Duy Luân, Phương Hà Lê, Ngô Bảo Hân. Dàn diễn viên gạo cội, tên tuổi được mời tham gia gồm: Đặng Hạnh Phúc, Trọng Hải và Bình Tinh.

Nghệ sĩ Bình Tinh trong tạo hình Tuệ Liễu phu nhân

Hậu trường phim

Đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết nghệ sĩ Bình Tinh vào vai Tuệ Liễu phu nhân. Nhân vật này đòi hỏi người diễn viên phải biểu đạt được sự phản bội, thù hận ở bên trong và toát lên thần thái của một kẻ phản diện.

Nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ cô gạt bỏ hoàn toàn kinh nghiệm ở sân khấu cải lương để thể hiện nhân vật bằng những cảm nhận điện ảnh.

"Tôi cảm thấy rất thích vai diễn này. Tôi không sử dụng vốn diễn chuyên nghiệp từ sân khấu cải lương khi đóng phim, mà bước vào vai bằng những điều mới học hỏi được từ các bạn diễn viên trong lĩnh vực điện ảnh" - Bình Tinh thổ lộ.

Anh Tú Atus hóa thân nhân vật Thân Đức

Nam diễn viên Anh Tú Atus cho biết nhân vật Thân Đức anh thủ diễn cực kỳ thông minh, nguy hiểm nhưng cũng rất đáng thương. Vẻ bề ngoài và nội tâm khác nhau hoàn toàn. Đây cũng là vai diễn khó, đòi hỏi tính chuyên môn cao và khác hoàn toàn hình ảnh trước đây mọi người thường thấy anh trên màn ảnh rộng.

"Đây là một trong những vai diễn chính diện đầu tiên khi đọc kịch bản, tôi bị cuốn vào. Lúc nào, tôi cũng phải diễn bằng nội tâm, thể hiện các cung bậc cảm xúc của một trưởng làng mang trên vai nhiều gánh nặng" - diễn viên Lương Thế Thành nói thêm.

"Hoàng tử quỷ" lấy cảm hứng từ nguyên tác là tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng mang tên "Lý triều dị truyện" của tác giả Phan Cuồng. Tác phẩm mở ra một thế giới nơi những truyền thuyết bị lãng quên sống dậy, soi chiếu vào lòng tham, khát vọng và nỗi ám ảnh trong mỗi con người. Phim ra rạp từ 5-12.