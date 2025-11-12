Hồng Ánh, Kiến An hết lòng hỗ trợ người trẻ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Hồng Ánh, Kiến An hết lòng hỗ trợ người trẻ

Bài: Minh Khuê. Ảnh: Minh Khuê - BTC. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Diễn viên Hồng Ánh, Kiến An tham gia buổi công chiếu hai phim ngắn "Mắt nhắm mắt mở" và "Nửa đêm nổi hứng đi cắt tóc".

Hai phim ngắn "Mắt nhắm mắt mở" của đạo diễn trẻ Irving Ly (Lý Chí Vỹ) và "Nửa đêm nổi hứng đi cắt tóc" của đạo diễn Thạch Nguyễn đã ra rạp phục vụ khán giả.

Trong suất chiếu đầu tiên tại Lotte Cinema Gò Vấp, ngoài ê-kíp phim và các khách mời, khoảng 500 khán giả mua vé thưởng thức hai tác phẩm này đã có những giây phút đầy cảm xúc.

Phim ngắn "Nửa đêm nổi hứng đi cắt tóc", khai thác đề tài LGBTQ+ (cộng đồng đồng tính nam, nữ, lưỡng tính…) nhưng theo hướng nhẹ nhàng, tình cảm lãng mạn với bối cảnh đô thị hiện đại.

Hồng Ánh, Kiến An hết lòng hỗ trợ người trẻ - Ảnh 1.

Bảo Định và Thùy Linh (bìa phải) trên thảm đỏ sự kiện

Hồng Ánh, Kiến An hết lòng hỗ trợ người trẻ - Ảnh 2.

Ê-kíp "Nửa đêm nổi hứng đi cắt tóc"

Hồng Ánh, Kiến An hết lòng hỗ trợ người trẻ - Ảnh 3.

Hồng Ánh, Kiến An hết lòng hỗ trợ người trẻ - Ảnh 4.

Các diễn viên trên thảm đỏ

Hồng Ánh, Kiến An hết lòng hỗ trợ người trẻ - Ảnh 5.

Diễn viên Hồng Ánh, Kiến An với Bảo Kha và Thùy Linh

Hồng Ánh, Kiến An hết lòng hỗ trợ người trẻ - Ảnh 6.

Hai diễn viên và đạo diễn của "Nửa đêm nổi hứng đi cắt tóc"

Hồng Ánh, Kiến An hết lòng hỗ trợ người trẻ - Ảnh 7.

Phim kể về một chàng trai vừa thất tình, tìm đến tiệm cắt tóc của bạn thân và đêm đó, những tình cảm chôn giấu, ẩn sâu được thổ lộ, giãi bày. Phim dài khoảng 23 phút, với hai diễn viên chính là Chu Anh Tuấn và Ngô Xuân Hồ.

"Mắt nhắm mắt mở" có thời lượng gần 30 phút, quy tụ các diễn viên: Hồng Ánh, Huỳnh Kiến An, Bảo Định, Bảo Kha, Thùy Linh. Phim hoàn thiện năm 2024, từng tham dự và gây tiếng vang tại nhiều LHP quốc tế uy tín, như "BFI Flare: London LGBTQIA+ Film Festival 2025" do Viện Phim Anh tổ chức, cũng như các LHP Queer tại Brazil và Hàn Quốc, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế.

Nội dung "Mắt nhắm mắt mở" xoay quanh Nam, một sinh viên bị ám ảnh bởi cái chết của người yêu tên Minh. Trong những lát cắt mơ hồ, Nam rơi vào vòng xoáy của mộng mị - nơi hiện thực và tưởng tượng đan xen, để rồi nhiều sự thật dần lộ diện. Phim khai thác nỗi đau của những người LGBTQ+ trước sự kỳ thị, đồng thời khơi gợi sự cảm thông và "chữa lành" bằng tình yêu thương.

Giao lưu sau buổi chiếu, nữ diễn viên Hồng Ánh chia sẻ: "Đây là lần thứ hai tôi xem, có một sự khác biệt chút xíu so với lần đầu xem. Nhìn chung, phim khá trọn vẹn với những gì được xem lần đầu. Thật sự, lần thứ 2 xem phim, tôi vẫn không thôi cảm giác bất ngờ. Tôi làm việc với đạo diễn thấy con người và tác phẩm của bạn khác hoàn toàn. Chí Vỹ có vẻ ngoài thư sinh, nhẹ nhàng nhưng tác phẩm lại khốc liệt, mạnh mẽ nhưng cũng tình cảm.

Tôi nhận được lời mời từ Nghĩa Kao, tôi sẵn sàng ngay vì tôi ủng hộ những câu chuyện tình cảm dù ở cộng đồng nào. Nhân vật người mẹ của tôi như bao người mẹ khác, bao giờ tình yêu cho con vẫn trên hết. Con mình yêu ai cũng được miễn con mình hạnh phúc. Tuy nhiên, người mẹ trong phim là kiểu người mẹ cổ điển, tiếng nói trong gia đình thấp so với người chồng nên tuy yêu con nhưng không có sự phản kháng nào quyết liệt.

Tôi thích khi nhìn thấy dàn nghệ sĩ trẻ từ ê-kíp sản xuất, đạo diễn, diễn viên và tất cả tham gia bằng sự nhiệt huyết. Tôi và anh Kiến An tham gia cảm thấy như đóng góp điều gì đó cho các bạn".

Hồng Ánh chia sẻ tại buổi giao lưu

Diễn viên Kiến An đồng tình với diễn viên Hồng Ánh, bày tỏ sự ủng hộ dành cho ê-kíp trẻ. Trong phim, ông đóng vai người cha không chấp nhận được xu hướng tính dục của con trai mình, cho rằng đó là bệnh và tìm cách chữa trị, dẫn đến bi kịch.

Các diễn viên cũng có những chia sẻ về vai diễn của mình. Bảo Định – gây chú ý gần đây với vai diễn trong phim "Tử chiến trên không", cũng kể về hậu trường cảnh nóng thể hiện trong phim.

Sau suất chiếu thương mại đầu tiên tại TP HCM, hai phim ngắn sẽ chiếu thương mại tại Hà Nội vào ngày 26 và 27-11, địa điểm là rạp Beta Xuân Thủy tại AEON Xuân Thủy.

Hồng Ánh, Kiến An hết lòng hỗ trợ người trẻ - Ảnh 8.

Hồng Ánh, Kiến An hết lòng hỗ trợ người trẻ - Ảnh 9.

Hồng Ánh, Kiến An hết lòng hỗ trợ người trẻ - Ảnh 10.

Hồng Ánh, Kiến An hết lòng hỗ trợ người trẻ - Ảnh 11.

Hồng Ánh, Kiến An hết lòng hỗ trợ người trẻ - Ảnh 12.

Tin liên quan

Thu Trang và Hồng Ánh "già nua" khác thường

Thu Trang và Hồng Ánh "già nua" khác thường

(NLĐO) – Thu Trang cùng Hồng Ánh hóa thân hai chị em tạo hình "tóc bạc da mồi" trong phim "Ai thương ai mến".

Hết làm "trai đẹp", Lê Phương dịu dàng bên Hồng Ánh

(NLĐO) – Lê Phương tham gia phim dài tập "Vì mẹ anh phán chia tay", lần đầu có dịp làm việc chung với diễn viên Hồng Ánh.

Ca sĩ Ngọc Sơn tham gia phim có Hồng Ánh, Huy Khánh

(NLĐO) - Ngọc Sơn tham gia phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" với dàn diễn viên: NSƯT Hữu Châu, Huy Khánh, Hồng Ánh, Ái Như, Thành Hội…

Hồng Ánh phim ngắn Huỳnh Kiến An
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo