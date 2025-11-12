Hồng Ánh, Kiến An hết lòng hỗ trợ người trẻ

Hai phim ngắn "Mắt nhắm mắt mở" của đạo diễn trẻ Irving Ly (Lý Chí Vỹ) và "Nửa đêm nổi hứng đi cắt tóc" của đạo diễn Thạch Nguyễn đã ra rạp phục vụ khán giả.

Trong suất chiếu đầu tiên tại Lotte Cinema Gò Vấp, ngoài ê-kíp phim và các khách mời, khoảng 500 khán giả mua vé thưởng thức hai tác phẩm này đã có những giây phút đầy cảm xúc.

Phim ngắn "Nửa đêm nổi hứng đi cắt tóc", khai thác đề tài LGBTQ+ (cộng đồng đồng tính nam, nữ, lưỡng tính…) nhưng theo hướng nhẹ nhàng, tình cảm lãng mạn với bối cảnh đô thị hiện đại.

Bảo Định và Thùy Linh (bìa phải) trên thảm đỏ sự kiện

Ê-kíp "Nửa đêm nổi hứng đi cắt tóc"

Các diễn viên trên thảm đỏ

Diễn viên Hồng Ánh, Kiến An với Bảo Kha và Thùy Linh

Hai diễn viên và đạo diễn của "Nửa đêm nổi hứng đi cắt tóc"

Phim kể về một chàng trai vừa thất tình, tìm đến tiệm cắt tóc của bạn thân và đêm đó, những tình cảm chôn giấu, ẩn sâu được thổ lộ, giãi bày. Phim dài khoảng 23 phút, với hai diễn viên chính là Chu Anh Tuấn và Ngô Xuân Hồ.

"Mắt nhắm mắt mở" có thời lượng gần 30 phút, quy tụ các diễn viên: Hồng Ánh, Huỳnh Kiến An, Bảo Định, Bảo Kha, Thùy Linh. Phim hoàn thiện năm 2024, từng tham dự và gây tiếng vang tại nhiều LHP quốc tế uy tín, như "BFI Flare: London LGBTQIA+ Film Festival 2025" do Viện Phim Anh tổ chức, cũng như các LHP Queer tại Brazil và Hàn Quốc, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế.

Nội dung "Mắt nhắm mắt mở" xoay quanh Nam, một sinh viên bị ám ảnh bởi cái chết của người yêu tên Minh. Trong những lát cắt mơ hồ, Nam rơi vào vòng xoáy của mộng mị - nơi hiện thực và tưởng tượng đan xen, để rồi nhiều sự thật dần lộ diện. Phim khai thác nỗi đau của những người LGBTQ+ trước sự kỳ thị, đồng thời khơi gợi sự cảm thông và "chữa lành" bằng tình yêu thương.

Giao lưu sau buổi chiếu, nữ diễn viên Hồng Ánh chia sẻ: "Đây là lần thứ hai tôi xem, có một sự khác biệt chút xíu so với lần đầu xem. Nhìn chung, phim khá trọn vẹn với những gì được xem lần đầu. Thật sự, lần thứ 2 xem phim, tôi vẫn không thôi cảm giác bất ngờ. Tôi làm việc với đạo diễn thấy con người và tác phẩm của bạn khác hoàn toàn. Chí Vỹ có vẻ ngoài thư sinh, nhẹ nhàng nhưng tác phẩm lại khốc liệt, mạnh mẽ nhưng cũng tình cảm.

Tôi nhận được lời mời từ Nghĩa Kao, tôi sẵn sàng ngay vì tôi ủng hộ những câu chuyện tình cảm dù ở cộng đồng nào. Nhân vật người mẹ của tôi như bao người mẹ khác, bao giờ tình yêu cho con vẫn trên hết. Con mình yêu ai cũng được miễn con mình hạnh phúc. Tuy nhiên, người mẹ trong phim là kiểu người mẹ cổ điển, tiếng nói trong gia đình thấp so với người chồng nên tuy yêu con nhưng không có sự phản kháng nào quyết liệt.

Tôi thích khi nhìn thấy dàn nghệ sĩ trẻ từ ê-kíp sản xuất, đạo diễn, diễn viên và tất cả tham gia bằng sự nhiệt huyết. Tôi và anh Kiến An tham gia cảm thấy như đóng góp điều gì đó cho các bạn".

Hồng Ánh chia sẻ tại buổi giao lưu

Diễn viên Kiến An đồng tình với diễn viên Hồng Ánh, bày tỏ sự ủng hộ dành cho ê-kíp trẻ. Trong phim, ông đóng vai người cha không chấp nhận được xu hướng tính dục của con trai mình, cho rằng đó là bệnh và tìm cách chữa trị, dẫn đến bi kịch.

Các diễn viên cũng có những chia sẻ về vai diễn của mình. Bảo Định – gây chú ý gần đây với vai diễn trong phim "Tử chiến trên không", cũng kể về hậu trường cảnh nóng thể hiện trong phim.

Sau suất chiếu thương mại đầu tiên tại TP HCM, hai phim ngắn sẽ chiếu thương mại tại Hà Nội vào ngày 26 và 27-11, địa điểm là rạp Beta Xuân Thủy tại AEON Xuân Thủy.