Nghệ sĩ Dương Lệ Bình lần đầu mang "Khổng tước" tới Hà Nội

Chiều 26-1, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo công bố vở vũ kịch "Khổng tước - The Peacock Hanoi 2026". Vở diễn được trình diễn tới khán giả vào ngày 6 và 7 và 8-3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, quy tụ gần 70 nghệ sĩ vũ đạo và kỹ thuật viên Trung Quốc.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình chia sẻ tại buổi họp báo chiều 26-1

Đây là lần đầu công chúng Việt Nam có cơ hội tiếp cận trọn vẹn một trong những tác phẩm kinh điển của nghệ sĩ Dương Lệ Bình, người được mệnh danh là "Chim công làng múa" của Trung Quốc.

Chia sẻ tại họp báo, nghệ sĩ Dương Lệ Bình cho hay việc mang tác phẩm tâm huyết "Khổng tước" đến với khán giả Việt Nam là một niềm vui lớn, bởi đó không chỉ là hành trình nghệ thuật mà còn là sự kết nối văn hóa và cảm xúc giữa hai dân tộc Việt Nam - Trung Quốc.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình cho hay bà sinh ra trong cộng đồng người Bạch - một dân tộc thiểu số ở Vân Nam (Trung Quốc), bà chưa từng được đào tạo bài bản trong các trường lớp chuyên nghiệp mà mà học từ "thế giới tự nhiên rộng lớn". Thế nhưng theo bà, người Bạch đã "học múa từ trong bụng mẹ.



Nghệ sĩ Dương Lệ Bình chia sẻ bà cảm nhận được khả năng thiên bẩm về vũ đạo trong cơ thể mình. Video: Lan Anh

"Ngay từ nhỏ, chúng tôi đã cảm nhận được văn hóa nhảy múa qua những điệu dân gian, qua lễ hội mùa màng, qua khoảnh khắc chào đón ánh mặt trời. Động tác con ngựa chạy trên đồng cỏ, bướm bay lượn bên hoa, cho tới tiếng suối chảy... tất cả đều trở thành nguồn cảm hứng để tôi chuyển hóa thành ngôn ngữ vũ đạo" - nghệ sĩ Dương Lệ Bình tâm sự. Bà cho biết dù đã 67 tuổi, vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với sân khấu và tham gia biểu diễn trong chương Mùa đông (1 trong 4 chương) của vở diễn tại Hà Nội.

Theo chia sẻ của nghệ sĩ Dương Lệ Bình, hình ảnh Khổng tước luôn xuất hiện trong đời sống tinh thần của người dân Vân Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á. Khi còn nhỏ, bà thường nấp sau những tán cây để quan sát chim công thật bên bờ suối rồi ghi nhớ từng chuyển động của chúng.

Dù đã 67 tuổi, nghệ sĩ Dương Lệ Bình vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với sân khấu và tham gia biểu diễn trong chương "Mùa đông" của vở vũ kịch "Khổng tước" tại Hà Nội



Khổng tước cũng là hình tượng sân khấu gắn liền với hành trình sáng tạo của Dương Lệ Bình, từng được bà phát triển qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như "Linh hồn của Khổng tước".

Năm 2012, nghệ sĩ cho ra đời phiên bản vũ kịch hoàn chỉnh, mở rộng chiều sâu tư tưởng và cấu trúc kịch tính, nhanh chóng tạo nên hiện tượng nghệ thuật và nhận nhiều lời ngợi khen.

Sau 10 năm, phiên bản 2022 được tái dựng với diện mạo sân khấu mới, trau chuốt từ mỹ thuật, phục trang đến ánh sáng. Giai đoạn 2023-2024, tác phẩm lưu diễn tại hơn 40 thành phố lớn của Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Đến năm 2025, "Khổng tước" đã vượt mốc 700 suất diễn trên toàn cầu.



Câu chuyện của vở vũ kịch xoay quanh hai chủ đề vĩnh hằng là sự sống và tình yêu, phản ánh những chiêm nghiệm của nghệ sĩ về hành trình trưởng thành trong nghệ thuật và đời sống. Thông qua hình tượng chim công, tác phẩm gợi mở những suy ngẫm về nhân tính, sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên.