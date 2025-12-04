HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Khổng Tước – vũ kịch châu Á làm "rung chuyển cảm xúc" sắp diễn tại Việt Nam

(NLĐO) - Có những khoảnh khắc sân khấu từ vở "Khổng Tước" khiến cả khán phòng lặng đi, không vì bất ngờ, không vì kịch tính mà vì một chân lý đẹp


Khổng Tước – Vở vũ kịch Châu Á làm "Rung chuyển cảm xúc" sắp diễn tại Việt Nam - Ảnh 1.

"Khổng Tước" là show diễn được khán giả yêu vũ kịch mong đợi

Câu thoại mở đầu "Thời gian sẽ không tồn tại nếu không có chúng ta. Thời gian tồn tại bởi vì có chúng ta" trong vở vũ kịch "Khổng Tước" chính là một khoảnh khắc đẹp. Vở vũ kịch đã khiến hàng triệu khán giả châu Á rơi nước mắt, và sắp tới đây, sẽ vang lên trong không gian Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Khổng Tước đậm chất thiền

Đó là tác phẩm múa mang đậm chất thiền và suy tưởng từ động tác đến âm nhạc, khiến người xem có cơ hội trải nghiệm về sự lắng đọng của thời gian và chấp nhận sự hữu hạn của nó. 

Lấy bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông làm cấu trúc cảm xúc, vở diễn biến dòng chảy thời gian thành chuyển động cơ thể: Xuân – những mầm sống mới, khởi đầu, tuổi trẻ và gặp gỡ; Hạ – đam mê, tình yêu, tham vọng và bóng tối; Thu – thành quả xen lẫn mất mát, những khát khao không trọn vẹn và Đông – trống rỗng, tĩnh lặng và hy vọng hồi sinh.

Dưới gốc cây đời người, các vũ công hóa thân thành thời gian xoay vòng, dệt nên vòng luân hồi bất tận của vũ trụ. Trong hành trình ấy, Khổng Tước vừa là loài chim kiêu hãnh, vừa là bóng hình của mỗi con người – một sinh linh trôi qua bốn mùa của số phận.

Khổng Tước – Vở vũ kịch Châu Á làm "Rung chuyển cảm xúc" sắp diễn tại Việt Nam - Ảnh 2.

"Khổng Tước" tạo hình nhân vật tuyệt đẹp

Dương Lệ Bình – mang "tâm pháp Khổng Tước" đến lớp nghệ sĩ mới

Phiên bản "Khổng Tước" đến Việt Nam năm 2026 là bản dàn dựng mới nhất – nơi nghệ sĩ huyền thoại Dương Lệ Bình truyền lại linh hồn tác phẩm cho thế hệ trẻ. Bà chia sẻ: "Tôi muốn mang đến một "Khổng Tước" vừa quen thuộc vừa mới mẻ, có linh hồn truyền thống, nhưng mang hơi thở của thời đại".

Không còn đảm nhiệm vai chính xuyên suốt, nhưng bà vẫn trực tiếp chỉnh động tác, hiệu ứng sân khấu, truyền lại "tâm pháp Khổng Tước": sự mềm mại như nước, kiêu hãnh như trời xanh và tinh thần thiền trong từng nhịp thở.

Theo bà: "Nghệ thuật không bao giờ đứng yên. Khổng Tước cũng vậy – nó luôn bay, luôn lột xác để được tự do hơn".

Khổng Tước – Vở vũ kịch Châu Á làm "Rung chuyển cảm xúc" sắp diễn tại Việt Nam - Ảnh 3.

"Khổng Tước" hứa hẹn tạo sức hút tại Việt Nam

Khán giả châu Á gọi vở vũ kịch phải xem "một lần trong đời"

Hàng triệu lượt chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã biến "Khổng Tước" thành hiện tượng suốt nhiều năm. Nhiều khán giả viết: "Cuối cùng tôi cũng hoàn thành một điều phải làm trong đời xem "Khổng Tước" của Dương Lệ Bình. Tôi đã nghẹn ngào nhiều lần… Mỗi bước nhảy đều khiến tôi rơi lệ"; "Cô ấy là một trong số ít nghệ sĩ dệt tác phẩm bằng cảm xúc, không phải bằng lý trí. Chỉ cần ngắm cái đẹp thôi đã đủ rồi"…

Sự lan tỏa mạnh mẽ ấy cho thấy sức sống bền bỉ của tác phẩm – một vở múa mà không cần lời thoại vẫn có thể chạm đến vùng sâu nhất trong trái tim người xem.

Lần đầu tiên, khán giả Hà Nội sẽ được thưởng thức "Khổng Tước" trong một không gian sân khấu lung linh, nơi mà vũ đạo kết nối với thiền định; ánh sáng tạo nên thế giới siêu thực; âm nhạc vẽ ra bầu trời nội tâm và linh hồn Khổng Tước hiện lên như biểu tượng của tình yêu, sự sống và tái sinh.

Đây được đánh giá là một trong những vở múa đương đại được yêu thích nhất châu Á, là tác phẩm hiếm hoi vừa mang tính triết học sâu sắc, vừa giàu tính thị giác, vừa đem lại cảm xúc thuần khiết.

Lịch diễn chính thức: "Khổng Tước – The Peacock Hanoi 2026" Nhà hát Hồ Gươm – 40 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội 4 suất diễn: 20h ngày 6-3-2026; 20h ngày 7-3-2026, 20h ngày 8-3-2026 và 15h ngày 8-3-2026 (suất chiều đặc biệt).



