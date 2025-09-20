Nghệ sĩ Hoàng Thanh được NSND Lệ Thủy, NS Bo Bo Hoàng hun đúc tinh thần

Nghệ sĩ Hoàng Thanh và NSND Lệ Thủy

Được xem là gương mặt mới của sân khấu cải lương, những năm gần đây, giữa dòng chảy biến động của sân khấu, Hoàng Thanh đã và đang khẳng định vị trí của mình bằng đam mê và sự nghiêm túc với nghề.

Anh được khán giả lẫn đồng nghiệp nhắc đến như một gương mặt triển vọng, vừa giữ gìn bản sắc truyền thống, vừa mạnh dạn tìm tòi sáng tạo để cải lương đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Hoàng Thanh - Từ "Chuông vàng vọng cổ" đến khát vọng sân khấu

Bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm, Hoàng Thanh từng tham gia cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2017, nơi được xem là "cái nôi" phát hiện nhiều tài năng cải lương với hành trình 20 năm hình thành và phát triển.

Nghệ sĩ Hoàng Thanh

Không dừng lại ở đó, Hoàng Thanh tiếp tục rèn luyện ở nhiều môi trường sân khấu khác nhau: cộng tác cùng sân khấu xã hội hóa NSƯT Vũ Luân và sân khấu Chí Linh – Vân Hà và đặc biệt để lại dấu ấn khi góp mặt tại cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2022, dù chưa đạt thành tích nhưng đó là nơi anh rèn luyện nghề và nỗ lực vươn tới giải thưởng danh giá của sân khấu khi mùa giải năm 2026 tổ chức.

Không chỉ là một nghệ sĩ hát Chầu, Hoàng Thanh còn được biết đến như nghệ nhân múa bóng rỗi chầu mời, góp phần giữ gìn loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc.

Sự kết hợp giữa vốn cổ và kỹ năng sân khấu đã giúp anh tạo nên sắc thái riêng biệt trong phong cách biểu diễn. "Tôi nỗ lực không ngừng nghỉ, có khi công việc nặng nề, rồi những gian khó, vất vã bủa vây nhưng chưa bao giờ buông bỏ ước mơ được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp. Tôi mang ơn những tiền bối đã tạo cơ hội cho tôi phát huy nghề nghiệp của mình" – NS Hoàng Thanh nói.

NS Hoàng Thanh và hai thần tượng nghệ thuật: NSND Lệ Thủy, NS Bo Bo Hoàng

Hoàng Thanh được đốt lửa nghề từ sự dìu dắt của tiền bối

Trên hành trình nghệ thuật, Hoàng Thanh luôn thể hiện thái độ khiêm nhường, cầu tiến và ham học hỏi. Anh thường xuyên tìm đến các bậc tiền bối để được chỉ bảo. Đặc biệt, anh có mối gắn bó mật thiết với NSND Lệ Thủy – người đã đồng hành cùng anh trong nhiều MV cải lương.

Chính sự dìu dắt ấy giúp nghệ sĩ Hoàng Thanh hoàn thiện giọng ca, diễn xuất và nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo. NSND Lệ Thủy xúc động chia sẻ: "Tôi bất ngờ khi nghe Hoàng Thanh thể hiện giọng ca khi đóng những vai đào.

Giọng của Hoàng Thanh có điểm gì đó rất giống tôi ngày trẻ. Thậm chí, nhiều khán giả còn nói rằng nhắm mắt lại tưởng đang nghe tôi hát. Điều quan trọng là Thanh không chỉ bắt chước mà biết cách biến sự "giống nhau ở chất giọng" thành một dấu ấn riêng, đầy cảm xúc và sáng tạo".

NS Hoàng Thanh và NS Bo Bo Hoàng trong phòng thu âm

Không chỉ vậy, Hoàng Thanh còn được xem là "người cháu ngoại trong nghề" của nghệ sĩ Bo Bo Hoàng (HCV giải Thanh Tâm năm 1965) – người nghệ sĩ đã trực tiếp truyền dạy cho anh trong nhiều lĩnh vực: từ viết tuồng, dàn dựng đến chế tác mão, trang phục.

NS Bo Bo Hoàng bày tỏ: "Hoàng Thanh có tố chất của một nghệ sĩ sân khấu đúng nghĩa: vừa ca, vừa diễn, vừa biết trân trọng nghề. Tôi truyền nghề cho Hoàng Thanh không chỉ để em hóa thân vai diễn bản lĩnh, mà còn biết làm chủ một tác phẩm từ trong ra ngoài, từ chi tiết nhỏ nhất đến toàn bộ vở diễn. Tôi tin nếu giữ được đam mê và tinh thần học hỏi, Hoàng Thanh sẽ còn tiến xa hơn".

Hoàng Thanh với dự án mới: MV tuồng "Huỳnh Yến Dao Trì Cung"

Không ngừng tìm tòi, năm 2025, Hoàng Thanh sẽ giới thiệu đến khán giả dự án MV vở tuồng cải lương "Huỳnh Yến Dao Trì Cung" – một tác phẩm do chính anh sáng tác, với sự cố vấn nghệ thuật của NS Bo Bo Hoàng. Điều đáng chú ý là vở diễn quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi: NSND Phượng Loan, Thanh Hằng, NSƯT Tú Sương, NSƯT Trinh Trinh, NSƯT Tâm Tâm, NSƯT Trọng Nghĩa, NSƯT Tô Châu, NSƯT Kim Tử Long, Bình Tinh, Thúy My, Hoài Thanh, Chí Bảo, Hiếu Cảnh, Bo Bo Hoàng…

Đây là tâm nguyện của Hoàng Thanh, khẳng định vị thế của anh đối với nghệ thuật sáng tác, diễn xuất mà anh muốn được học hỏi.

Từ trái sang: NS Bo Bo Hoàng, Hoàng Thanh và Hiếu Cảnh

NSƯT Kim Tử Long nhận định: "Tôi rất quý tinh thần cầu tiến của Hoàng Thanh. Một nghệ sĩ trẻ mà dám ấp ủ dự án lớn, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng tham gia thì không chỉ cần tài năng, mà còn cần uy tín và sự chân thành. Tôi tin dự án này sẽ tạo nên tiếng vang, đồng thời góp phần đưa cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ".

Hoàng Thanh - Một hành trình dài phía trước

Dù còn rất trẻ, nhưng Hoàng Thanh đã đi những bước chắc chắn: từ việc giữ gìn vọng cổ, bóng rỗi, đến mạnh dạn sáng tạo với các MV cải lương, tuồng cổ. Anh muốn mình tỏa sáng trên sân khấu và góp phần "giữ lửa" cho sàn diễn cải lương – bộ môn được xem là di sản văn hóa của dân tộc.

Như NSND Lệ Thủy từng nhận xét, Hoàng Thanh là "một làn gió mới" cho sân khấu cải lương hôm nay. Và với những bước đi bền bỉ, anh xứng đáng được kỳ vọng như một trong những gương mặt kế thừa, tiếp nối ngọn lửa nghệ thuật truyền thống trong đời sống hôm nay.

NSƯT Phương Hồng Thủy và NS Hoàng Thanh

"Tôi tin với sự cố gắng không ngừng, Hoàng Thanh sẽ tiến bộ hơn trong nghề và có được số đông khán giả yêu mến" – NSƯT Phương Hồng Thủy nói.



