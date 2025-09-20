HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm

ÁI MY

SAWACO khẳng định vai trò tiên phong trong bảo vệ nguồn nước ngầm, với mục tiêu sử dụng nước sạch, bảo vệ sức khỏe và môi trường bền vững cho thế hệ mai sau.

Sáng 20-9, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO) phối hợp với các đơn vị đồng hành triển khai Chương trình tuyên truyền vận động người dân hạn chế khai thác và sử dụng nước ngầm - Vì sức khỏe cộng đồng.

Chương trình được tổ chức đồng loạt tại nhiều xã, phường trên địa bàn TP HCM, trong đó có xã Tân Nhựt - một địa phương vẫn còn nhiều hộ dân đang sử dụng nước giếng khoan.

Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 1.

Không gian chương trình

Lan tỏa ý thức sử dụng nước sạch

Mục tiêu của chương trình là nâng cao nhận thức cộng đồng về những tác động tiêu cực từ việc khai thác nước ngầm, bao gồm: suy giảm mạch nước, sụt lún đất và ô nhiễm nguồn nước. 

Qua đó, chương trình kêu gọi người dân hạn chế sử dụng nước ngầm, ưu tiên nguồn nước sạch an toàn và bền vững, đồng thời giới thiệu các tiện ích và dịch vụ hiện đại do SAWACO cung cấp. Nội dung tuyên truyền còn lồng ghép các cảnh báo về những hành vi lừa đảo liên quan đến dịch vụ cấp nước, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lý Bửu Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc SAWACO - khẳng định: "Nước là tài nguyên vô giá, gắn liền với sự sống và phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc khai thác nước ngầm quá mức đang để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân".

Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 2.

Ông Lý Bửu Nghĩa phát biểu tại chưng trình

Là đơn vị cung cấp nước sạch chủ lực của TP HCM, ông Nghĩa cho hay SAWACO luôn chủ động đồng hành cùng chính quyền và người dân trong công tác giảm thiểu khai thác nước ngầm. Các giải pháp được triển khai gồm: trám lấp giếng khoan, lắp đặt trụ nước uống tại vòi, tăng cường tuyên truyền và mở rộng mạng lưới cấp nước sạch đến từng hộ dân.

"Thông qua chương trình lần này, SAWACO mong muốn lan toả, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ nguồn nước ngầm quý giá bằng việc hạn chế khoan giếng mới, đóng giếng cũ không còn sử dụng, tiết kiệm nước và ưu tiên sử dụng nguồn nước mặt. SAWACO cũng cam kết tiếp tục đồng hành trong việc nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên nước. Với sự đồng lòng và trách nhiệm, thông điệp hôm nay sẽ lan tỏa sâu rộng, góp phần gìn giữ môi trường sống cho hiện tại và tương lai" - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Hành động cụ thể, thiết thực

Chương trình tuyên truyền vận động người dân hạn chế khai thác và sử dụng nước ngầm - Vì sức khỏe cộng đồng được SAWACO triển khai với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền lưu động, hướng dẫn sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng SAWACO, truyền thông phòng chống lừa đảo,…

Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 3.
Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 4.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình

Đặc biệt, SAWACO còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế như gian hàng thực tế ảo (VR) tái hiện vòng tuần hoàn nước, gian hàng khoa học vui dành cho học sinh giúp tăng cường sự tương tác và lan tỏa thông điệp về sử dụng nước an toàn một cách sinh động, dễ hiểu. Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của SAWACO nhằm góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, đồng thời xây dựng ý thức cộng đồng trong việc sử dụng nước sạch, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 5.

UBND xã Tân Nhựt và Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn TP HCM ký kết Kế hoạch liên tịch về công tác phối hợp quản lý và cung cấp nước sạch trên địa bàn xã Tân Nhựt, giai đoạn 2026–2030

Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 6.

Kế hoạch liên tịch về công tác phối hợp quản lý và cung cấp nước sạch trên địa bàn xã Tân Nhựt, giai đoạn 2026–2030 được thông qua

Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 7.

Sawaco cùng Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt trao tặng công trình 2 trụ nước uống tại vòi trên địa bàn xã

Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 8.

SAWACO trao 20 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn

Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 9.

SAWACO trao 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi

Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 10.
Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 11.
Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 12.
Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 13.

SAWACO khánh thành 2 trụ nước uống tại vòi phục vụ cộng đồng và hỗ trợ người dân trám lấp giếng khoan

Dịp này, SAWACO đã trao 20 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn, 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, khánh thành 2 trụ nước uống tại vòi phục vụ cộng đồng và hỗ trợ người dân trám lấp giếng khoan. Từ đó, góp phần hiện thực hóa lộ trình thay thế nước ngầm bằng nước sạch.

Ông Nguyễn Mười - Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn TP HCM, cho biết hiện còn khoảng 10% người dân tại các xã do đơn vị quản lý vẫn đang sử dụng nước giếng khoan.

"Chúng tôi đang từng bước triển khai kế hoạch hỗ trợ người dân trám lấp giếng khi khu vực đã có mạng lưới cấp nước sạch. Trong giai đoạn đầu, đơn vị sẽ hỗ trợ 100% chi phí trám lấp nhằm khuyến khích người dân ngừng khai thác nước ngầm" - ông Mười nói.

Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 14.

Bà Huỳnh Thị Quí chia sẻ niềm vui khi được hỗ trợ trám lấp giếng

Một trong những hộ dân đầu tiên được hỗ trợ trám lấp giếng, bà Huỳnh Thị Quí (SN 1952, xã Tân Nhựt), bày tỏ sự phấn khởi khi gia đình chính thức chuyển sang sử dụng nước sạch sau hơn 30 năm dùng nước giếng: "Hồi trước phải bơm nước giếng, mua sỏi để lọc, rồi thường xuyên dọn cặn vì phèn rất nhiều. Giờ có nước sạch, tôi thấy mừng lắm vì vừa an toàn, vừa đỡ vất vả, lại bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình".

Một số hình ảnh chương trình được tổ chức đồng loạt tại nhiều xã, phường trên địa bàn TP HCM hôm nay:

Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 15.

Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 16.

Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 17.

Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 18.

Vì sức khỏe cộng đồng, SAWACO đẩy mạnh bảo vệ nước ngầm- Ảnh 19.

