Giải trí

Nghệ sĩ, KOL mang trung thu ấm đến Bệnh viện Nhi đồng 1

Thùy Trang

(NLĐO)- Nhiều nghệ sĩ, KOL tham gia giải Happy Pickleball Championship 2025 gây quỹ giúp bệnh nhi.

Happy Pickleball Championship 2025: giải thể thao thiện nguyện gây quỹ vì trẻ em!

Nghệ sĩ, KOL mang trung thu ấm đến Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh 1.

Ca sĩ Hải Yến Idol ở cuộc thi gây quỹ thiện nguyện

Giải thể thao thiện nguyện Happy Pickleball Championship 2025 vừa kết thúc tối 28-9, tại sân AP Sports Club (An Khánh, TP HCM), với sự tham gia của hơn 100 vận động viên cùng nhiều nghệ sĩ, KOL. 

Đây là giải thể thao do Happy Media tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 nhân dịp Tết Trung thu 2025.

Giải đấu đã mang đến những trận cầu hấp dẫn ở cả hai nội dung Nghệ sĩ/KOL và Đồng đội theo thể thức MLP, với tinh thần công bằng, đoàn kết và fair play. Không chỉ là một sân chơi thể thao mới mẻ, sự kiện còn trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu và gắn kết cộng đồng yêu thể thao.

Giải Happy Pickleball Championship 2025 quy tụ nhiều vận động viên tham gia, trong đó có nhiều nghệ sĩ, KOL như: diễn viên Minh Luân, ca sĩ Hải Yến Idol, á hậu 2 Hoa Hậu Quốc Gia Việt Nam 2024 Đỗ Cẩm Ly, MC Bảo Anh, chủ tịch Tổ chức Miss Universe Vietnam Valetin Trần, Trịnh Thu Phương, Thanh Vy, Cindy Nguyễn, Trini, Nhàn Lee, Justin, Diệp Anh, Ngân Nara, Thảo Ngân, Kim Anh, Justin Đặng, Ngọc Diệp Nguyễn, Trí Bảo, Hoài Thương… cùng nhiều gương mặt được yêu mến khác.

Happy Pickleball Championship 2025: âm nhạc và thể thao - sự kết hợp bùng nổ của tình yêu thương!

Nghệ sĩ, KOL mang trung thu ấm đến Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh 3.

Nghệ sĩ, KOL mang trung thu ấm đến Bệnh viện Nhi đồng 1

Nhạc sĩ Phạm Hồng Biển - tác giả ca khúc "Giai điệu tự hào" được Mỹ Tâm trình diễn tại đại lễ A80, đồng thời cũng là người đứng sau nhiều sáng tác giàu cảm xúc - đảm nhận vai trò trưởng ban tổ chức giải Happy Pickleball Championship 2025. 

Anh chia sẻ: "Happy Pickleball Championship 2025 không chỉ là một giải đấu thể thao, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần sẻ chia. Với tôi, mỗi cú đánh bóng trên sân đều giống như một giai điệu trong âm nhạc, mang theo tình yêu thương và gửi gắm niềm hy vọng đến các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi đồng 1. 

Đây cũng chính là giá trị nhân văn mà tôi luôn theo đuổi, dù trong âm nhạc hay trong các sự kiện cộng đồng".

Tổng giá trị giải thưởng trao cho các nội dung thi hơn 150 triệu đồng gồm hiện kim, huy chương, cúp và quà tặng từ các nhãn hàng. Hoạt động quyên góp nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các vận động viên, nghệ sĩ và khán giả. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã ghi nhận số tiền quyên góp 305.000.000 đồng (Ba trăm lẻ năm triệu đồng).

Trưởng ban tổ chức cho biết toàn bộ sẽ được trao tặng đến các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1, tiếp thêm nguồn động viên để các em có một mùa Trung thu ấm áp này.

Nghệ sĩ, KOL mang trung thu ấm đến Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh 4.

Nghệ sĩ, KOL mang trung thu ấm đến Bệnh viện Nhi đồng 1

Tại sự kiện, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ: "Giải đấu đã mang lại một ngày hội thể thao thật sự ý nghĩa, nghệ sĩ và KOL không chỉ tham gia một giải đấu thể thao để rèn luyện sức khỏe, giao lưu cộng đồng mà còn có cơ hội chung tay lan tỏa yêu thương đến các bệnh nhi. Happy Pickleball Championship 2025 không đơn thuần là một sân chơi thể thao, mà còn là cầu nối để gắn kết tinh thần thiện nguyện, khích lệ tinh thần sống tích cực và mang lại niềm vui cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện".

NSND Tạ Minh Tâm - khách mời đặc biệt - chia sẻ:"Không khí ở giải đấu hôm nay khiến tôi thật sự xúc động. Đây không chỉ là nơi thể thao gắn kết, mà còn là dịp để mỗi người chúng ta đóng góp một phần nhỏ bé cho các bệnh nhi. Mỗi tràng vỗ tay, mỗi tiếng reo hò không chỉ cổ vũ cho vận động viên, mà còn tiếp thêm niềm tin và hi vọng cho những em nhỏ đang chiến đấu với bệnh tật".

Nghệ sĩ, KOL mang trung thu ấm đến Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh 5.

Nghệ sĩ, KOL mang trung thu ấm đến Bệnh viện Nhi đồng 1

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - nguyên trưởng phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhi đồng 1, chia sẻ tại sự kiện: "Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 1 đang tiếp nhận hàng trăm bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự ủng hộ từ giải đấu lần này sẽ giúp các em có thêm chi phí điều trị và niềm vui trong dịp Trung thu. 

Tôi tin rằng những hoạt động như Happy Pickleball Championship không chỉ có ý nghĩa trước mắt, mà còn gieo mầm nhân ái cho cộng đồng".

