Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết qua đời

Yến Anh

(NLĐO)- Nghệ sĩ Ngọc Tuyết, người nổi tiếng với vai bà Thìn trong phim "Người thổi tù và hàng tổng" qua đời trưa 30-4 ở tuổi 88.

Nữ diễn viên qua đời lúc 11 giờ 30 ngày 30-4, sau thời gian điều trị bệnh tai biến. Lễ viếng bà sẽ diễn ra lúc 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 4-5 tại Nhà tang lễ TP Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết qua đời - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết trong vai bà Thìn phim “Người thổi tù và hàng tổng”. Ảnh: Tư liệu

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết được khán giả nhớ tới qua các vai phụ chanh chua, nhiều mưu mẹo trong "Người thổi tù và hàng tổng", "Lập nghiệp", "Người đất cảng", "Gặp nhau cuối tuần"…Dù trên màn ảnh thường đóng vai "khó ưa", nhưng ngoài đời bà lại là người gần gũi, giàu tình cảm. Những năm cuối đời, bà thích viết lách, thêu thùa, thiết kế…

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm. 12 tuổi, bà hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, thu âm ở phố Quán Sứ. Thời thanh niên, bà tham gia Câu lạc bộ thanh niên Vọng Đức, được tiếp xúc với các nghệ sĩ gạo cội như Doãn Hoàng Giang, Thế Anh, Quý Dương.

Bà là một trong những diễn viên đầu tiên của Đoàn kịch nói Hà Nội được tách ra từ đoàn Văn công nhân dân Hà Nội, trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin (1964). Thời kháng chiến chống Mỹ, bà tham gia đoàn văn nghệ phục vụ tiền tuyến.

Bà nhiều năm công tác ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Một trong những vai diễn sân khấu ấn tượng của bà là Mẹ Đốp trong "Mẹ Đốp hay chữ". Tiểu phẩm ra đời năm 1984, được bà diễn hơn 1.000 lần suốt sự nghiệp. Nghệ sĩ nói nét sắc sảo, hóm hỉnh của nhân vật giống với bà ngoài đời thực. Sau khi về hưu, bà có thời gian tổ chức một đoàn ca nhạc và hài kịch biểu diễn ở khắp mọi miền đất nước. Phần hài kịch do bà đảm nhiệm, vừa sáng tác vừa biểu diễn.

Vai bà Thìn trong "Người thổi tù và hàng tổng" đánh dấu lần tái xuất của nghệ sĩ Ngọc Tuyết sau một thời gian dài vắng bóng. Bà Thìn là họ hàng của trưởng thôn Kiên (diễn viên Quốc Tuấn đóng), người bán tạp hóa, cho vay nặng lãi, nổi tiếng ghê gớm, khôn ngoan, biết chớp thời cơ. Nghệ sĩ diễn như không diễn, giọng nói của bà lanh lảnh, rất hợp với vai tiểu thương láu cá.

Ngoài vai bà Thìn, nghệ sĩ Ngọc Tuyết còn được khán giả biết đến với nhân vật bà Tú có tính cách thủ đoạn trong phim "Lập nghiệp", bà đồng bóng buôn bán trong "Người đất cảng" hoặc loạt nhân vật hài hước trên sân khấu "Gặp nhau cuối tuần"...

qua đời Ngọc Tuyết
