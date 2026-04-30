Văn hóa - Văn nghệ

Tài tử "Chuyện tình ở Sungkyunkwan" qua đời đột ngột

Minh Khuê

(NLĐO) - Tài tử Hàn Quốc Park Dong-bin, tham gia phim: "Tôi và anti-fan kết hôn", "Chuyện tình ở Sungkyunkwan" qua đời đột ngột tuổi 56.

Truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn từ Sở Cảnh sát Pyeongtaek thuộc tỉnh Gyeonggi ngày 30 tháng 4, thông tin Park Dong-bin được một người bạn phát hiện bất tỉnh tại nhà hàng ở Jangan-dong, Pyeongtaek vào chiều 29-4.

Nhà hàng này là nơi Park Dong-bin chuẩn bị kế hoạch khai trương kinh doanh. Cảnh sát đã đến hiện trường và xác định Park Dong-bin qua đời. Họ không tìm thấy dấu hiệu phạm tội hay thư tuyệt mệnh tại hiện trường. Vụ việc vẫn đang điều tra.

Tài tử "Chuyện tình ở Sungkyunkwan" qua đời đột ngột - Ảnh 1.

Tài tử Park Dong-bin

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ thương tiếc cho Park Dong-bin. Linh cữu nam diễn viên được quàn tại Nhà tang lễ Domin ở Anseong, tỉnh Gyeonggi. Lễ di quan dự kiến diễn ra vào ngày 1-5, an táng tại Nghĩa trang Woosung.

Park Dong-bin tên thật Park Jong-moon, sinh năm 1969, ra mắt khán giả với vai diễn trong phim "Shiri" vào năm 1998. Sau đó, ông tham gia nhiều phim: "Cờ Thái cực giương cao", "Volcano High", "Mission: Kidnap the Top Star", "God of War", "He Is Psychometric", "Zombie Detective"… Gần nhất, năm 2025, ông tham gia phim "My Lovely Jorney".

Năm 2012, ông gây chú ý với một cảnh quay đáng nhớ trong phim truyền hình "Tình yêu của tôi", được khán giả yêu thích đặt biệt danh "Chú nước ép".

Ông kết hôn cùng minh tinh Lee Sang-yi năm 2000 và có một con gái. Ông từng cho biết con gái bị dị tật tim bẩm sinh phức tạp - hội chứng thiểu sản tim trái (HLHS), phải trải qua nhiều lần phẫu thuật theo từng giai đoạn và đến nay đã phẫu thuật 4 lần.

Tài tử "Chuyện tình ở Sungkyunkwan" qua đời đột ngột - Ảnh 2.

Ông qua đời tuổi 56

Tài tử "Chuyện tình ở Sungkyunkwan" qua đời đột ngột - Ảnh 3.

Nguyên nhân qua đời chưa rõ, phía cảnh sát đang điều tra

Tài tử "Chuyện tình ở Sungkyunkwan" qua đời đột ngột - Ảnh 4.

"Dawson Leery" James Van Der Beek qua đời tuổi 48 do ung thư

(NLĐO) – Nam diễn viên người Mỹ James Van Der Beek, nổi tiếng với vai Dawson Leery trong "Dawson's Creek", đã ra đi vĩnh viễn, để lại vợ và sáu con.

"Hỏa Vân Tà Thần" Lương Tiểu Long qua đời, Châu Tinh Trì thương tiếc

(NLĐO) – Ngôi sao võ thuật Lương Tiểu Long, từng hóa thân "Hỏa Vân Tà Thần" trong phim "Tuyệt đỉnh Kungfu", đã qua đời ở tuổi 77.

Tài tử Ahn Sung-ki trong "In the Name of the Son" qua đời sau hôn mê

(NLĐO) - Tài tử Ahn Sung-ki, đã từng đóng nhiều phim trong đó có "In the Name of the Son", qua đời sau sáu ngày hôn mê, hưởng thọ 74 tuổi.

thương tiếc qua đời đột ngột Park Dong-bin Chuyện tình ở Sungkyunkwan
