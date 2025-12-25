HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Tấn Beo xúc động, rơi nước mắt trong ngày cưới con trai

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Niềm vui của nghệ sĩ Tấn Beo là nhìn thấy gia đình hạnh phúc trong ngày cưới của con trai

Nghệ sĩ hài Tấn Beo xúc động rơi nước mắt trong ngày cưới con trai - Ảnh 1.

Gia đình nghệ sĩ Tấn Beo trong ngày vui của con trai ông

Tối 24-12, đám cưới của con trai nghệ sĩ hài Tấn Beo đã diễn ra ấm cúng tại một nhà hàng sang trọng ở TP HCM, quy tụ đông đảo người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

Giữa không khí hân hoan của ngày trọng đại, hình ảnh người cha giàu tình cảm – nghệ sĩ Tấn Beo - khiến nhiều người không khỏi xúc động. Xuất hiện trong tiệc cưới, NS Tấn Beo phải di chuyển bằng xe lăn. 

Ông được người thân chăm sóc, dìu đỡ trong suốt thời gian chụp ảnh cùng khách mời. NS hài Dũng Nhí có tham dự tiệc cưới cho biết: "Nhìn thấy anh Ba (tên thường gọi của các diễn viên hài đàn em dành cho NS Tấn Beo – PV) khỏe, chúng tôi vui lắm, càng xúc động hơn khi anh đến tham dự ngày cưới của con".

Dù sức khỏe còn hạn chế, nam nghệ sĩ vẫn cố gắng có mặt trọn vẹn để chúc phúc cho con trai trong khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời.

Nghệ sĩ hài Tấn Beo xúc động rơi nước mắt trong ngày cưới con trai - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Tấn Beo và vợ trong ngày cưới của con trai

Ở phần nghi lễ, khi được gia đình dìu lên sân khấu để đại diện nhà trai ra mắt quan khách, NS Tấn Beo đã không kìm được nước mắt. Ông liên tục cúi đầu, giây phút nghẹn ngào ấy khiến cả khán phòng lặng đi.

Không chỉ người cha xúc động, con trai của Tấn Beo cũng rưng rưng khi chứng kiến hình ảnh ba mình yếu đi về thể chất nhưng vẫn trọn vẹn tình thương và trách nhiệm. Khoảnh khắc ấy không chỉ là nước mắt của niềm vui dựng vợ - gả chồng, mà còn là sự dồn nén của bao thăng trầm cuộc đời, của một người nghệ sĩ từng mang tiếng cười đến cho công chúng, nay lặng lẽ bày tỏ tình yêu thương sâu nặng dành cho gia đình.

Nghệ sĩ hài Tấn Beo xúc động rơi nước mắt trong ngày cưới con trai - Ảnh 3.

Niềm vui của nghệ sĩ Tấn Beo trong ngày cưới của con trai

Theo chia sẻ từ người thân, sau thời gian điều trị bệnh, sức khỏe tinh thần của NS Tấn Beo đã ổn định hơn. Hiện ông vẫn đang tiếp tục được theo dõi và điều trị, với sự chăm sóc sát sao của gia đình. Sự xuất hiện của ông trong ngày cưới con trai không chỉ là niềm hạnh phúc riêng của gia đình, mà còn là niềm an ủi lớn đối với những người yêu mến nam danh hài.

Giữa ánh đèn rực rỡ và những lời chúc phúc, hình ảnh nghệ sĩ Tấn Beo lặng lẽ rơi nước mắt trên sân khấu trở thành một dấu lặng rất đẹp – nơi tình cha con được bộc lộ chân thành, giản dị nhưng chạm đến trái tim của tất cả những ai chứng kiến.

"Với bạn đọc, khán giả đã từng bầu chọn giải Mai Vàng cho nghệ sĩ Tấn Beo, đều ghi nhớ những tiết mục hài mà nghệ sĩ đã thể hiện trên sân khấu. Tôi chúc mừng ngày hạnh phúc của gia đình nghệ sĩ Tấn Beo" – NSƯT Ca Lê Hồng nói.

Tin liên quan

Danh hài Tấn Beo tích cực phục hồi sức khỏe sau tai biến

Danh hài Tấn Beo tích cực phục hồi sức khỏe sau tai biến

(NLĐO) – Cách đây một năm, anh nhập viện điều trị căn bệnh tai biến nhưng gia đình đã không muốn công bố bệnh trạng vì lo ngại ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Tấn Beo góp gạo, ca sĩ Bích Thủy ủng hộ thiết bị chống dịch

(NLĐO) – Sáng 2-8, diễn viên hài Tấn Beo đã trao 1 tấn gạo giúp người dân nghèo tại phường 9, quận 8, TP HCM; còn ca sĩ Bích Thủy tặng dụng cụ y tế cho quận Bình Tân, TP HCM và tỉnh Long An.

Tấn Beo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo