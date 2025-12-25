"Ngã ngửa" chuyện Đức Phúc với câu chuyện thương tâm trên mạng

Lòng trắc ẩn của Đức Phúc

Đức Phúc đến thăm gia đình chú tài xế xe công nghệ bị hủy chuyến vì xe wave lan truyền khắp mạng xã hội

Đồng cảm với câu chuyện "Chú tài xế chạy xe công nghệ bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe wave cũ" lan truyền khắp mạng xã hội, ca sĩ Đức Phúc tìm đến tận nơi để giúp đỡ. Và khi gặp nhân vật trong câu chuyện của mạng xã hội, Đức Phúc nhận được sự thật: "Câu chuyện đang được lan truyền trên mạng xã hội là không có thật hoặc đó là câu chuyện của người khác nhưng lấy hình ảnh chú đính kèm theo chứ không phải câu chuyện của chú".

Ca sĩ Đức Phúc chia sẻ: "Chú Sơn (nhân vật trong câu chuyện chú tài xế xe công nghệ bị hủy chuyến…) nói với Phúc rằng thấy không hài lòng, rất muốn lên tiếng để nhắn gửi đến đến cộng đồng mạng rằng đó không phải là câu chuyện của mình.

Chú Sơn chia sẻ hiện tại chú đang đi chiếc xe tay ga Honda PCX để sử dụng chạy xe công nghệ chứ không có chuyện chú đi chiếc xe Wave cũ như người chia sẻ câu chuyện đã viết".

"Chú Sơn cũng rất mong mọi người có thể chia sẻ thông tin để tránh việc chú bị hiểu lầm cũng như tránh được những rủi ro về việc lấy thông tin lợi dụng lòng tốt của mọi người để lừa gạt sau này" - ca sĩ Đức Phúc nêu rõ.

Đức Phúc và câu chuyện cần tỉnh táo với cõi mạng

Ca sĩ Đức Phúc

Theo Đức Phúc cũng chia sẻ thêm: "Chú Sơn nói gia đình chú cũng không dư giả gì nhưng cũng không đến nỗi khó khăn tới mức phải kêu gọi ủng hộ. Ngoài kia còn biết bao hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình.

Chú nói Phúc cứ dành để tấm lòng đó để giúp đỡ những gia đình khó khăn hơn chú, cô chú vẫn may mắn có thể tự đi làm và vẫn có công việc để kiếm ra thu nhập. Ngồi trong căn nhà nhỏ cấp 4 được dựng tạm lên để ở, mình nghe cô chú nói vậy xong mà cảm động lắm, sao mà có thể dễ thương đến vậy.

Sau đó, Phúc tiếp tục đề xuất để phụ giúp cô chú chút ít nhưng chú Sơn nhất quyết từ chối không nhận. Cuối cùng, Phúc đã xin phép cô chú để Phúc được đồng hành một phần nhỏ học phí đến hết cấp một của cháu ngoại của cô chú là bé Hiếu - như một món quà nhỏ để động viên em sẽ học tập tốt hơn, cũng như gửi biếu cô chú một bao lì xì cho năm mới may mắn thì cô chú đã đồng ý... ".

"Qua câu chuyện lần này, Phúc hi vọng quý khán giả và mọi người sẽ luôn tỉnh táo trước những câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, những thông tin tương tự để tránh việc lòng tốt bị lợi dụng và những rủi ro không đáng có xảy ra" - Đức Phúc bày tỏ.